السيد الحوثي يكشف ما حدث يوم السبت!..ويدعو للجهوزية العالية للقتال

العالم - اليمن

وقال السيد الحوثي في كلمته اليوم امام العلماء ومسئولي الدولة ان ترامب كان يريد مصادرة اتفاق وقف اطلاق النار في غزة بكله وحدد يوم السبت في أحد الأسابيع التي قد مضت بأنه موعد نهائي لإخراج كل الأسرى الإسرائيليين.

واضاف: عندما لم يتم لترامب إخراج كل الأسرى الإسرائيليين في الموعد الذي حدد بان له أن المسألة ليست كما يريد وليس له أن يفرض ما يشاء، مؤكدا بان اليمن كان على اعلى الجهوزية للتدخل العسكري إذا فتح ترامب حربا في يوم السبت مشيرا الى ان ترامب كان قد تحدث بكل وقاحة عن تهجير أهل غزة وتملكها بكل العبارات الوقحة جدا.

وشدد على اهمية الاستعداد القتالي التام للتحرك في اي وقت معتبرا ان الامة امام مستوى من الصلف والطغيان والعدوان والإجرام والوقاحة الأمريكية والإسرائيلية.

وأضاف : يجب أن نسعى على الدوام لتطوير قدراتنا والاستعداد بكل ما نحتاج فيه إلى استعداد في كل عناصر القوة وأن نكون جاهزين للتحرك بفاعلية وقوة في أي يوم أو وقت أو مرحلة تستدعي التدخل لمساندة الشعب الفلسطيني أو اللبناني أو أي شعب من شعوب أمتنا وان نكون جاهزين ايضا لمواجهة أي عدوان على بلدنا.

واكد ان كل تهديد وخطر على الشعب الفلسطيني هو تهديد على بقية الأمة مشددا على ضرورة التحرك ايضا من المنظور العام في إطار المسؤوليات الكبرى لنا كأمة واحدة، نحن لا ننظر من منظور التجزئة.

إقرأ ايضا..السيد الحوثي: مستعدون للعودة إلى التصعيد اذا نكث العدو باتفاق وقف إطلاق النار

وقال بان الشعب الفلسطيني يواجه الآن في الضفة عدوانا كبيرا واعتداءات مستمرة ويسعى للتهجير وهذا يستدعي أن نكون يقظين ومستعدين لأي مستوى من التطورات في الضفة يستدعي التحرك الشامل أو في غزة أو لبنان أو أي ساحة أخرى.

واشار السيد الحوثي ان الله سبحانه وتعالى قد وفق الشعب اليمني بموقف عظيم في إطار جولة مستدركا : لكن الأمور لم تنته بعد وعلينا أن نبقى مستعدين لافتا الى ان من أعظم مكاسب التقوى هو روحية الجهاد في سبيل الله لمواجهة الطغيان والإجرام وأي طغيان أكبر وأوقح من الطغيان الأمريكي والإسرائيلي.

وحول اتفاق غزة قال السيد الحوثي ان العدو الاسرائيلي تهرب من الانسحاب من محور رفح يشكل انتهاكا واضحا وصريحا للاتفاقات السابقة بين العدو الإسرائيلي وبين مصر.

واشار ألى ان عدم انسحاب العدو الإسرائيلي من محور رفح يشكل تهديدا خطيرا للشعب الفلسطيني وتهديدا لمصر شعبا وحكومة وجيشا، مؤكدا ان العدو الإسرائيلي لم يكمل انسحابه من جنوب لبنان بشكل كامل وهذا يشكل احتلالا وتهديدا على الشعب اللبناني وانتهاكا للسيادة اللبنانية.

إقرأ ايضا. .السيد الحوثي: العدو الإسرائيلي فشل في غزة وذهابه للاتفاق هو من باب الاضطرار

وقال ان: العدو الإسرائيلي يراهن في تهربه من الاتفاقات على الموقف الأمريكي والدعم الأمريكي ويتمدد ويحتل المزيد في ثلاث محافظات جنوب سوريا.

وتابع حديثه بان العدو الإسرائيلي يفترض من الشعب اللبناني ومجاهديه في حزب الله وكذلك في سوريا، وكذلك في غزة، ومن المصريين ومن الجميع ألا أحد يعترضه على شيء أو يتحرك أي تحرك للتصدي لما يقوم به في حين ان العدو الإسرائيلي مستمر في اعتداءاته بالقتل بالغارات الجوية وفي نفس الوقت إطلاق النار والاعتداء على الناس في لبنان وسوريا وغزة.

كما اكد السيد الحوثي ان العدو الإسرائيلي يفترض من جهة المصريين ألا يتحركوا بتعزيزات عسكرية إلى سيناء في الوقت الذي قد انتهك الاتفاقية وتجاوزها مشيرا الى انه يعمل مع الأمريكي معا يعملان لتثبيت معادلة الاستباحة بحق أمتنا ويريدان من أمتنا بكل وضوح أن تكون مستباحة ولا تعترض على أي عدوان عليها.