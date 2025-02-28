برلماني أوكراني يعلق على الخلاف بين زيلينسكي وترامب

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وقال غونشارينكو للصحفيين: "ما حدث ستكون له عواقب وخيمة للغاية".

وتابع: "نحن نشهد الآن نهاية علاقتنا مع ترامب، كان من الغباء المطلق أن نبدأ في الجدال مع الرئيس الأمريكي أمام الكاميرات".

وفي وقت سابق، أكد ترامب عقب لقائه زيلينسكي أن الأخير غير مستعد لتسوية سلمية للنزاع في أوكرانيا، وأنه أظهر عدم احترام للولايات المتحدة.

وقال ترامب: "لقد عقدنا اجتماعا مهما للغاية في البيت الأبيض اليوم. لقد تعلمنا الكثير مما لم يكن من الممكن أن نتعلمه لولا المحادثة في ظل هذه الضغوط والظروف. من المدهش ما تظهره الأمور من خلال العواطف، وقد توصلت إلى استنتاج مفاده أن الرئيس زيلينسكي ليس مستعدا للسلام إذا شاركت أمريكا، لأنه يعتقد أن مشاركتنا تمنحه ميزة كبيرة في المفاوضات".

وأضاف: "لا أريد تقديم امتيازات، أريد السلام. لقد أهان الولايات المتحدة الأمريكية في المكتب البيضاوي الثمين. ويمكنه العودة عندما يكون مستعدا للسلام".