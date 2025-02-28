النص الكامل للمشادة والتلاسن بين ترامب ونائبه مع زيلينسكي

العالم - الأميرکيتان

وفيما يلي نص الحوار خلال المشادة بين ترامب ونائبه مع زيلينسكي:

ترامب:

العالم.. أنا أواكب العالم، وأريد حل هذه القضية بسرعة.

يمكنك أن ترى العداء الذي يكنّه تجاه بوتين من الصعب للغاية التفاوض في وجه مثل هذا الكراهية.

هو يمتلك كمية هائلة من الكراهية.

أنا أفهم ذلك، لكنني أؤكد لك أن الجانب الآخر لا يكنّ له أي تقدير أيضًا.الأمر ليس مسألة انحياز.

أتماشى مع العالم..أريد حل هذه القضية.

أنا أتفق مع أوروبا، أريد أن أعرف إذا كان بإمكاننا تحقيق ذلك.

هل تريدني أن أكون صارمًا يمكنني أن أكون أكثر صرامة من أي شخص قابلته في حياتك. سأكون صارمًا للغاية.

ومع ذلك، لن تحصل على صفقة بهذه الطريق هذه هي الحقيقة.

فانس:

لأربع سنوات في الولايات المتحدة، كان لدينا رئيس يقف أمام المؤتمرات الصحفية ويتحدث بقوة عن فلاديمير بوتين، ثم غزا بوتين أوكرانيا، مما أدى إلى تدمير جزء كبير من البلاد. طريق السلام والازدهار قد يكون من خلال الدبلوماسية. لقد جربنا النهج الذي يفضله جو بايدن، المليء بالتبجح والادعاء.

كلمات رئيس الولايات المتحدة تحمل وزنًا أكبر من أفعاله. ما يجعل أمريكا دولة عظيمة هو التزامها بالدبلوماسية، وهذا بالضبط ما يفعله الرئيس ترامب.

زيلينسكي: عفواً، هل يمكنني أن أسألك سؤالاً؟

فانس: بالطبع.

زيلينسكي: إذن هو سيطر عليه.. احتل مناطق كبيرة من أوكرانيا، بما في ذلك أجزاء من الشرق وشبه جزيرة القرم. احتلتها في عام 2014 لسنوات عديدة، وأنا لا أتحدث فقط عن بايدن، خلال ذلك الوقت، كان لدينا الرئيس أوباما، ثم الرئيس ترامب، والآن الرئيس بايدن. بارك الله، ولكن الآن الرئيس ترامب سيوقفه. ومع ذلك، في عام 2014، لم يتدخل أحد.. احتل وسيطر... أزهق أرواحًا.

أنت تعرف عن خط التماس...

ترامب: كان في عام 2015.

زيلينسكي: في الواقع، كان في عام 2014..

فانس: نعم، 2014— تحديدًا عام 2014

فانس: نعم، هذا صحيح.

ترامب: لم أكن هنا في ذلك الوقت.

زيلينسكي: بالضبط. ومع ذلك، من عام 2014 إلى 2022... ظل الوضع على حاله. استمر الناس في الموت على طول خط التماس. لم يتدخل أحد.

كما تعلم، أجرينا العديد من المناقشات معه— محادثات ثنائية مطولة— ووقعت اتفاقية معه كرئيس جديد. في عام 2019، أنهيت الصفقة معه.

وقعت اتفاقية وقف إطلاق النار معه، وماكرون، وميركل أكدوا لي جميعًا أنه لن يتراجع أبدًا. وقّعنا أيضًا عقد غاز معه.

ولكن بعد ذلك، انتهك وقف إطلاق النار. قتل شعبنا ولم يلتزم بالتبادل. وقعنا اتفاقية لتبادل الأسرى، لكنه لم يلتزم بها.

أي نوع من الدبلوماسية تتحدث عنه؟..ماذا تعني؟

فانس: أنا أتحدث عن نوع الدبلوماسية التي ستضع حدًا لتدمير بلدك.

زيلينسكي: ولكن إذا لم تكن قويا..

سيدي الرئيس، سيدي الرئيس! أجد أنه من غير اللائق أن تدخل المكتب البيضاوي وتحاول مناقشة هذه القضية أمام الإعلام الأمريكي. حاليًا، ترسلون المجندين إلى الخطوط الأمامية لأنكم تواجهون مشاكل في العدد البشري.

يجب أن تعبر عن امتنانك للرئيس على جهوده لحل هذا الصراع.

أما بالنسبة لأوكرانيا، ربما يجب أن تفكر في المشاكل التي تواجهها.

زيلينسكي: هل زرت أوكرانيا لتقول إننا نواجه مشاكل؟

فانس: في الواقع، شاهدت التقارير وأعرف ما يحدث— أنت تأخذ الناس في جولة دعائية، سيدي الرئيس. هل تعترض على أنك واجهت مشاكل؟

هل تقترح تجنيد المزيد في جيشك؟

هل تعتقد أنه من اللائق أن تأتي إلى المكتب البيضاوي للولايات المتحدة وتنتقد إدارة تعمل على منع تدمير بلدك؟ هناك العديد من القضايا التي يجب مراعاتها.

زيلينسكي: لنبدأ من البداية.

أولاً، خلال الحرب، يواجه الجميع تحديات، حتى أنت. بينما قد تستمتع حاليًا بجمال المحيط ولا تشعر بالتأثير، فإنه سيظهر في المستقبل.

ترامب: لحظة لحظة.

لن تواجه حربًا.

لا تملي علينا مشاعرنا.

نحن نعمل على حل قضية.

لا تخبرنا كيف يجب أن نشعر.

زيلينسكي: لن أشارك ذلك معك.

ترامب: ذلك لأنك لست في موقع يسمح لك بذلك.

أنت لست في موقع يسمح لك أن تملي علينا كيف سنشعر.

سنشعر بحال جيد.

زيلينسكي: ستشعر بالقوة. سنشعر بحال رائع وبقوة كبيرة.ستشعر بالتأثير.

ترامب: حاليًا، أنت لست في وضع جيد. لقد سمحت لنفسك بأن تكون في وضع صعب، وهو محق في ذلك.

أنت في وضع صعب. أنت حاليًا لا تملك الأوراق اللازمة.

معنا، ستبدأ في الحصول على الأوراق، ولكن كما هو الحال الآن، أنت تفتقر إلى أوراقك.

أنت تخاطر بحياة الملايين. أنت تلعب بإمكانية نشوب حرب عالمية ثالثة.أنت تخاطر بحرب عالمية ثالثة.

ما تفعله هو إهانة كبيرة لهذا البلد.

الآن، الأمر يعود إليك. أكثر بكثير مما اقترحه الكثيرون.

فانس: هل عبرت عن امتنانك ولو لمرة واحدة؟

هل عبرت عن أي امتنان خلال هذا الاجتماع بأكمله؟

قمت بالترويج للمعارضة في بنسلفانيا في أكتوبر الماضي. ألا يمكنك أن تقدم بضع كلمات تقدير للولايات المتحدة والرئيس الذي يحاول إنقاذ بلدك؟

زيلينسكي: من فضلك، هل تعتقد حقًا أن التحدث بصوت عالٍ عن الحرب سوف...

ترامب: هو لا يتحدث بصوت عالٍ.

بلدك في مأزق خطير.

زيلينسكي: هل يمكنني الرد؟

ترامب: لا، لا.لقد قلت الكثير.

بلدك في مأزق خطير.

زيلينسكي: أنا على علم بذلك

ترامب: أنت لا تنتصر.لن تنتصر بهذا.

لديك فرصة جيدة للخروج من هذا الوضع بسلام، بفضلنا.

زيلينسكي: سيدي الرئيس، نحن باقون في بلدنا.

كنا صامدين منذ بداية الحرب.

على الرغم من أننا واجهنا هذا التحدي بمفردنا، إلا أننا ممتنون للغاية.

عبرت عن امتناني في هذه الحكومة وخارجها.

ترامب: لم تكن وحدك في هذا النضال.

350 مليار دولار.

لقد صوت لرئيسك.

قدمنا لك المعدات العسكرية، ورجالك شجعان؛ ومع ذلك، كان عليهم الاعتماد على مواردنا العسكرية.

بدون دعمنا العسكري، كانت هذه الحرب ستنتهي في أسبوعين.

زيلينسكي: في ثلاثة أيام.

سمعت ذلك من بوتين.

في ثلاثة أيام.

هذا شيء جديد.

ترامب: يمكن أن يكون أقرب من ذلك.

زيلينسكي: في أسبوعين.

بالتأكيد، نعم

ترامب: سيكون من الصعب للغاية إدارة الأعمال بهذه الطريقة، أؤكد لك ذلك.

فانس: فقط عبر عن امتنانك، مع الاعتراف بوجود خلافات، ودعنا نحل هذه النزاعات من خلال التقاضي بدلًا من محاولة مناقشتها في الإعلام الأمريكي عندما تكون مخطئًا.

نحن نعلم أنك مخطئ.

ترامب: ومع ذلك، أعتقد أنه من المفيد للشعب الأمريكي أن يرى ما يحدث.

أعتقد أن هذا مهم للغاية.

لهذا السبب أطلت هذه المناقشة.

يجب أن تكون ممتنًا.

أنت لا تملك الأوراق.

زيلينسكي: أنا ممتن.

ترامب: أنت محاصر هناك. الناس يموتون.

أنت تفقد الجنود.

اسمع، أنت تفقد الجنود.

هذا في الواقع شيء جيد.

ثم تقول، "لا أريد وقف إطلاق النار."

لا أريد وقف إطلاق النار." أريد المضي قدمًا.

انظر، إذا كان بإمكاننا تحقيق وقف إطلاق النار الآن، سأنصحك بقبوله حتى تتوقف الرصاص عن الطيران ويتوقف رجالك عن الموت.

إذن، هل تقول إنك لا تريد وقف إطلاق النار؟

زيلينسكي: أنا أريد وقف إطلاق النار.

ترامب: ستصل إلى وقف إطلاق النار أسرع من الوصول إلى اتفاق.

زيلينسكي: استشر شعبنا حول رأيهم في وقف إطلاق النار.

ترامب: هذا لا يعنيني.

كان ذلك مع شخص يدعى بايدن، وهو ليس ذكيًا بشكل خاص.

كان ذلك مع أوباما.

عفواً.

كان ذلك خلال إدارة أوباما، عندما قدم لك البطانيات، بينما قدمت لك أنا صواريخ جافلين.

زيلينسكي: نعم.

ترامب: قدمت صواريخ جافلين للمساعدة في تدمير تلك الدبابات.

أوباما قدم لك البطانيات. في الواقع، أوباما قدم البطانيات، بينما ترامب قدم صواريخ جافلين.

يجب أن تكون أكثر امتنانًا.

دعني أوضح؛ أنت لا تملك الأوراق.

معنا، لديك الأوراق.

ولكن بدون دعمنا، ليس لديك أي أوراق على الإطلاق.

صحفية: سؤال آخر لنائب الرئيس من الصحافة.

سيكون التفاوض صعبًا لأن المواقف تحتاج إلى التغيير.

ماذا سيحدث إذا قامت روسيا بتقويض هذه المناقشات؟ ما هي الإجراءات التي ستتخذها؟

ترامب: ماذا تحاولين أن تقولي؟

فانس:هي تسأل ماذا سيحدث إذا انتهكت روسيا وقف إطلاق النار.

ترامب: وماذا لو حدث أي شيء؟

ماذا لو سقطت قنبلة على رأسك الآن؟

هل تفهمين قصدي؟

ماذا لو انتهكوه؟

لست متأكدًا.

لقد تجاهلوا بايدن؛ لم يظهروا له أي احترام.

الأمر نفسه ينطبق على أوباما.

ومع ذلك، فهم يحترمونني.

دعني أخبرك، بوتين تحمل الكثير خلال فترة عملنا معًا. واجه مطاردة ساحرات ملفقة تضمنته وترديد "روسيا، روسيا، روسيا". هل سمعت عن ذلك؟ كان كل ذلك جزءًا من مخطط خادع يتعلق بهانتر بايدن وجو بايدن.

هيلاري كلينتون.

آدم شيف المخادع.

كانت خطة ديمقراطية.

كان عليه أن يتحمل ذلك.

وقد تحمله.

لم ننتهِ إلى الحرب.

لقد عانى من ذلك مباشرة.

تم اتهامه بكل تلك الأمور.

لم يكن له أي علاقة بأي منها.

كل ذلك بدأ من حمام هانتر بايدن.

بدأ من غرفة نوم هانتر بايدن.

كان ذلك مثيرًا للاشمئزاز.

ثم ادعوا أن ما يسمى "الكمبيوتر المحمول من الجحيم" كان من إنتاج روسيا.

الوكلاء الـ 51 المشاركين...

كانت القضية بأكملها خدعة.

كان عليه أن يتحمل كل ذلك.

واجه اتهامات تتعلق بأمور مختلفة.

كل ما يمكنني قوله هو:

ربما انتهك اتفاقيات مع أوباما وبوش، وربما فعل الشيء نفسه مع بايدن.

ربما فعل.

ربما لم يفعل.

لست متأكدًا مما حدث.

ومع ذلك، لم ينتهكها في وجودي.

إنه مهتم بعقد صفقة.

لست متأكدًا إذا كان يمكنه إتمام الصفقة.

المشكلة هي أنني أعطيتك السلطة لتكون حازمًا.

ومع ذلك، لا أعتقد أنك ستكون حازمًا بدون دعم الولايات المتحدة.

شعبك شجاع حقًا.

لكن عليك إما أن تصل إلى اتفاق، أو سننسحب.

إذا انسحبنا، سيتعين عليك حل الأمر بنفسك.

لا أعتقد أن النتيجة ستكون جيدة، لكن عليك التعامل معها.

ومع ذلك، أنت لا تملك الموارد اللازمة.

ومع ذلك، بمجرد أن ننهي هذه الاتفاقية، سيتحسن وضعك بشكل كبير.

ومع ذلك، أنت لا تظهر أي تقدير على الإطلاق.

وهذا حقًا غير لطيف.

يجب أن أعترف، هذا ليس شيئًا لطيفًا أن تراه.

حسنًا، أعتقد أننا رأينا ما يكفي الآن.

يمكنني أن أقول بثقة أن هذا سيكون بثا تلفزيونيا رائعًا.

لنر ما يمكننا فعله حيال ذلك.

دعونا ننهي ونغادر!