قناة العالم
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طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
شرق آسيا
آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
ضيف وحوار
نقطة تواصل
جوّا الصندوق
جوّا الصندوق
وثائقي '10
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
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ترمب رفض الافصاح عما إذا كان طلب من زيلنسكي مغادرة البيت الابيض
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قائد اركان الجيش الاوكراني: القوات المسلحة تقف مع زيلنسكي
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رويترز: ايطاليا تدعو الى قمة عاجلة بين امريكا واوروبا
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ترمب: لن نستمر في القتال وبالامكان وقف اطلاق النار فورا
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ترمب: نتطلع للسلام وليس لحرب تستمر 10 سنوات وعلى زيلنسكي إبرام اتفاق
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ترمب: زيلنسكي يرغب في القتال باستمرار
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ترمب: الاجتماع مع زيلنسكي لم يكن جيدا
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البنتاغون: من الحيوي للمصالح الأمريكية تطوير قدرة اسرائيل وجاهزيتها
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البنتاغون: الخارجية الأمريكية تقر بيع جرافات لإسرائيل بقيمة 295 مليون دولار
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رئيسة وزراء الدنمارك: نقف بفخر مع أوكرانيا وشعبها