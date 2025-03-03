زيلينسكي يرفض الاعتذار لترامب رغم 'المشادة التاريخية'

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اعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه من الممكن إنقاذ العلاقة مع امريكا عقب مغادرته البيت الأبيض، أمس الجمعة، إثر المشادة التاريخية أمام كاميرات الصحافيين مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونائبه جي دي فانس، إذ اتهماه بـ"عدم الامتنان كفاية" لدعم الولايات الأميركية له وكان من المفترض أن يشهد اللقاء توقيع اتفاق حول المعادن النادرة والحديث عن إنهاء الحرب مع روسيا.

وأوضح زيلينسكي، في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز الأميركية، أن "ما حدث (المشادة مع ترامب ونائبه) كان موقفا صعبا لأننا كنا نتحدث بوضوح"، مؤكدا أنه يريد السلام، وأن هذا سبب وجوده في الولايات المتحدة وزيارته لترامب. ويأتي ذلك بعد أن اتهمه ترامب خلال حديثه لصحافيين بعد المشادة بأنه "يرغب في القتال باستمرار، ونحن لن نستمر في القتال".

وقال زيلينسكي، ردا على سؤال، إنه لن يعتذر لترامب: "أنا أحترم الرئيس، وأحترم الشعب الأميركي، وأعتقد أنه ينبغي علينا أن نكون صريحين وصادقين للغاية. ولا أعتقد أننا فعلنا شيئا سيئا". ورأى أنه من الصعب على بلاده وقف روسيا من دون دعم الولايات المتحدة، مضيفا: "ليست لدينا أسلحة كافية لإخراج روسيا من أوكرانيا". ومضى قائلا: "لا نضغط على الأميركيين للحصول على دعمهم، ولكننا نستفسر عن ذلك فقط"، مشددا على أنه لا يريد أن يخسر "أهم شريك" لبلاده مثل الولايات المتحدة.

وذكر أن "أوكرانيا تريد السلام، وتريده عبر مفاوضات، ونحن جاهزون"، موضحا: "لدينا وضع صعب في أوكرانيا، ومن المهم جدا فهم ذلك". وأكد أن أوكرانيا لن تدخل في محادثات سلام مع روسيا حتى تحصل على ضمانات أمنية بعدم التعرض لهجوم آخر، مشيرا إلى أن ترامب، الذي يصر على أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستعد لإنهاء الحرب المستمرة منذ ثلاثة أعوام، يجب أن يفهم أن أوكرانيا لا تستطيع تغيير مواقفها تجاه روسيا فجأة.

وفوجئ الصحافيون بعد المشادة في البيت الأبيض بالرئيس الأوكراني يغادر من دون عقد مؤتمر صحافي. وقال ترامب في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال" إن زيلينسكي "ليس مستعداً للسلام في حال مشاركة الولايات المتحدة"، معتبراً أنه "قلل من احترام" الولايات المتحدة في المكتب البيضاوي. وأضاف ترامب أن زيلنيسكي "يمكنه العودة عندما يكون مستعداً للسلام".

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وعقب المشادة، قال ترامب إن زيلينسكي "بالغ في تقدير إمكانياته"، مؤكداً أن الأخير "يرغب في العودة الآن"، لكن الرئيس الأميركي اشترط من أجل استئناف المحادثات أن يعلن زيلينسكي رغبته في صنع السلام. وأضاف ترامب الولايات المتحدة "لا ترغب في اللهو"، مضيفاً أنه يتطلع للسلام وليس لحرب تستمر عشرة أعوام. واعتبر أن اجتماعه مع نظيره الأوكراني "لم يكن جيداً".