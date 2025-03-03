ماذا طلب وزير الخارجية الأمريكي من زيلينسكي بعد شجاره مع ترامب؟

العالم _ الاميركيتان

وقال روبيو، في تصريحات إن على الرئيس الأوكراني أن "يعتذر عن إضاعة وقتنا من أجل اجتماع كان سينتهي بهذه الطريقة".

وأضاف "لقد حددنا بوضوح تام ما هي خطتنا، وهي جلب الروس إلى طاولة المفاوضات"، ولكن "في الأيام العشرة الأخيرة، وفي جميع الاتصالات التي أجريناها مع الأوكرانيين، كانت هناك تعقيدات، بما في ذلك التصريحات العلنية للرئيس زيلينسكي".

وشكك روبيو في استعداد الرئيس الأوكراني "للتوصل إلى اتفاق سلام"، وتابع "ربما لا يريد اتفاق سلام.. إنه يقول إنه يريده، ولكن ربما لا يريده"، مضيفا أن "هذه الطريقة في تقويض الجهود الرامية إلى إحلال السلام محبطة جدا".

من جهته، اعتبر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي أنه لا يدين لترامب باعتذار، بعد ساعات على المشادة الكلامية بينهما.

اقرأ المزيد.. زيلينسكي يرفض الاعتذار لترامب رغم 'المشادة التاريخية'

وقال زيلينسكي، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، أنا أحترم الرئيس ترامب، واحترم الشعب الأمريكي".

وعندما سئل إن كان على استعداد للاعتذار لـترامب، أجاب الرئيس الأوكراني "أعتقد أنه يجب أن نكون منفتحين وصادقين جدا، وأنا لا أعتقد أننا فعلنا شيئا سيئا".