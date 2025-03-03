ترامب يوبخ زيلينسكي

العالم - باختصار

شهد البيت الأبيض ملاسنة حادة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والرئيس الأوكراني زيلينسكي

ترامب وصف تصريحات زيلنسكي بأنها غير محترمة

كما حذره من مغبة رفض وقف إطلاق النار مع روسيا

وخير ترامب زيلينسكي بين توقيع اتفاق حول المعادن أو انسحاب واشنطن من دعم كييف

ترامب وزيلينسكي لم يوقعا صفقة المعادن بعد المشادة الكلامية بينهما في البيت الأبيض

شبكة فوكس نيوز: زيلينسكي لم يغادر البيت الأبيض بل طرده ترامب

يرى المسؤولون الأوروبيون أن الرئيس الأميركي قد اتخذ قراره في بيع أوكرانيا

واشنطن بوست: ترامب يدرس إنهاء جميع شحنات المساعدات العسكرية الجارية إلى أوكرانيا

السيناتور الجمهوري مارك كيلي: ما جرى في البيت الأبيض كان فوضى ويمثل هدية لبوتين

ماكرون: كنا على صواب في مساعدة أوكرانيا ومعاقبة روسيا قبل 3 أعوام وسنواصل ذلك

رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز: مدريد تقف مع كييف

المستشار الألماني أولاف شولتس: بوسع أوكرانيا الاعتماد على ألمانيا وأوروبا

الصحافة الأمريكية: ما شهدناه بين ترامب وزيلينسكي سابقة لم يشهدها البيت الأبيض من قبل

خبراء: ما حصل يكشف حقيقة السياسة الأمريكية التي لا تعير أي اهتمام حتى للحلفاء

روسيا هي المستفيد الأول مما حصل في البيت الأبيض وأوكرانيا ستواجه أياما عصيبة في المستقبل

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