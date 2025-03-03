الإثنين ٠٣ مارس ٢٠٢٥
٠١:٠٨ GMT
فارسی
البث المباشر

باختصار..

ترامب يوبخ زيلينسكي

السبت ٠١ مارس ٢٠٢٥ - ٠٣:٥٦ بتوقيت غرينتش

وقعت مواجهة كلامية محتدمة بين الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ونظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في البيت الأبيض، أمس الجمعة، في اجتماع كان من المقرر أن يوقعا فيه على اتفاق بشأن تقاسم ثروات أوكرانيا المعدنية.

العالم - باختصار

شهد البيت الأبيض ملاسنة حادة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والرئيس الأوكراني زيلينسكي

ترامب وصف تصريحات زيلنسكي بأنها غير محترمة

كما حذره من مغبة رفض وقف إطلاق النار مع روسيا

وخير ترامب زيلينسكي بين توقيع اتفاق حول المعادن أو انسحاب واشنطن من دعم كييف

ترامب وزيلينسكي لم يوقعا صفقة المعادن بعد المشادة الكلامية بينهما في البيت الأبيض

شبكة فوكس نيوز: زيلينسكي لم يغادر البيت الأبيض بل طرده ترامب

يرى المسؤولون الأوروبيون أن الرئيس الأميركي قد اتخذ قراره في بيع أوكرانيا

واشنطن بوست: ترامب يدرس إنهاء جميع شحنات المساعدات العسكرية الجارية إلى أوكرانيا

السيناتور الجمهوري مارك كيلي: ما جرى في البيت الأبيض كان فوضى ويمثل هدية لبوتين

ماكرون: كنا على صواب في مساعدة أوكرانيا ومعاقبة روسيا قبل 3 أعوام وسنواصل ذلك

رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز: مدريد تقف مع كييف

المستشار الألماني أولاف شولتس: بوسع أوكرانيا الاعتماد على ألمانيا وأوروبا

الصحافة الأمريكية: ما شهدناه بين ترامب وزيلينسكي سابقة لم يشهدها البيت الأبيض من قبل

خبراء: ما حصل يكشف حقيقة السياسة الأمريكية التي لا تعير أي اهتمام حتى للحلفاء

روسيا هي المستفيد الأول مما حصل في البيت الأبيض وأوكرانيا ستواجه أياما عصيبة في المستقبل

إقرأ أيضا.. ردود فعل دولية واسعة على مشادة كلامية حادة بين ترامب وزيلينسكي

روابط ذات صلة

مسؤول أمريكي يكشف سر التوتر بين ترامب وزيلينسكي

ماذا بعد لقاء ترامب - زيلينسكي؟

مشادة ترامب وزيلينسكي وردود فعل حكام ديمقراطيين بأمريكا

ماذا طلب وزير الخارجية الأمريكي من زيلينسكي بعد شجاره مع ترامب؟