زعيمة اليمين الفرنسي ترفض مشاركة باريس بالردع النووي لحماية أوروبا

العالم- أوروبا

وشدّدت على أن “الدفاع الفرنسي يجب أن يبقى تحت سيطرة فرنسا، وأن قدرات الردع النووي الخاصة بنا يجب أن تظل فرنسية بالكامل، من دون مشاركتها، أو تفويض إدارتها لأي جهة أخرى”.

وقالت لوبان، وفق ما نقلت وكالة “فرانس برس”، إنّ “البعض يريد استمرار هذا الصراع، حتى يتمكن من السيطرة على صلاحيات تتعلق بالدفاع”.

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على صعيد آخر، أشارت زعيمة اليمين الفرنسي إلى أن “الولايات المتحدة لا تزال “حليفاً استراتيجياً”، مؤكدةً أنّ مسألة خروج فرنسا من “الناتو” غير مطروحة.

وفي وقت سابق، كشفت صحيفة “تلغراف” البريطانية أن فرنسا أبدت استعدادها لاستخدام قوتها النووية للمساعدة في حماية أوروبا، بينما تهدد الولايات المتحدة بسحب قواتها من القارة.