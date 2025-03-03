جيش الاحتلال يستعد لشن عملية برية جديدة على قطاع غزة

العالم - الإحتلال

وبحسب ما أورد المراسل العسكري لقناة i24NEWS، ينون شالوم يتاح، فإن الخطة العسكرية الإسرائيلية للعودة إلى الحرب ستنطلق تدريجيا، تبدأ بشن غارات جوية مكثفة، تليها هجمات مدفعية، وصولا إلى عملية برية واسعة النطاق داخل القطاع.

وفقًا للخطة، سيبدأ الجيش الإسرائيلي بشن غارات جوية جديدة، تليها هجمات مدفعية، ثم في المرحلة الأخيرة سيتم تنفيذ عملية برية واسعة النطاق داخل القطاع.

يُذكر أن مسؤولين كبارا صرحوا في وقت سابق هذا الأسبوع للقناة بأن العودة إلى الحرب "ليست مسألة إذا، بل مسألة متى".

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وأضاف مصدر سياسي رفيع أن هناك تفاهمات مع الأمريكيين بأن "مع تولي رئيس الأركان الجديد منصبه وتشكيل قيادة جديدة لهيئة الأركان، سيكون هناك عمل عسكري، وهو أمر لا مفر منه، سواء تم تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال إلى المرحلة الثانية".

مصادر رسمية أكدت أن العودة للعدوان على غزة "ليست موضع شك، بل مسألة توقيت"، فيما أشار مصدر سياسي رفيع إلى وجود تفاهمات مع الجانب الأمريكي، تفيد بأن مع دخول رئيس الأركان الجديد ومجلس قيادته حيز العمل، فإن العملية العسكرية ضد غزة ستصبح أمرًا لا مفر منه، سواء استمر الاتفاق أو تم التحرك للمرحلة الثانية منه.