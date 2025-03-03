الرئيس اللبناني يبدأ جولته الخارجية الأولى إلى السعودية

العالم _ السعودية

ويعتبر هذا التحرك الخارجي الأول للرئيس عون، وكان قد تلقى دعوة في يناير الماضي من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لزيارة المملكة.

وكانت وزارة الخارجية المصرية قد أعلنت في وقت سابق أن القاهرة ستستضيف القمة العربية الطارئة حول تطورات القضية الفلسطينية يوم 4 مارس، وذلك بعد أن كان مقررا عقدها في 27 فبراير.

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وانتخب مجلس النواب اللبناني في 9 يناير الماضي، قائد الجيش العماد جوزيف عون رئيسا للجمهورية، ليكون الرئيس الـ14 للبلاد بعد شغور المنصب منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في أكتوبر 2022.