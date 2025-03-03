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القاهرة تشدد على ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق غزة

القاهرة تشدد على ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق غزة
الأحد ٠٢ مارس ٢٠٢٥ - ٠٢:٤٩ بتوقيت غرينتش

شدد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي على ضرورة تنفيذ طرفي اتفاق وقف إطلاق النار في غزة التزاماتهما كاملة من تبادل الأسرى والمحتجزين، والنفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية.

العالم _ مصر

وأكد عبد العاطي، في مؤتمر صحفي مشترك مع مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط دوبرافكا سُويتشا، بالقاهرة اليوم، أنه "لا بديل عن التنفيذ الأمين والكامل من كل طرف لما تم التوقيع عليه في يناير الماضي".

وقال إن "هناك اتفاق لوقف إطلاق النار له 3 مراحل، انتهينا من المرحلة الأولى وعلينا تنفيذ باقي الالتزامات والدخول في مفاوضات سريعة للحديث عن المرحلة الثانية من الاتفاق"، منوها بضرورة النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية والطبية والإيوائية "ولن نتوانى في ذلك"، بحسب تعبيره.

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وأشار إلى نقله للمسؤولة الأوروبية، تعويل مصر كثيرا على دور الاتحاد في ممارسة مزيد من الضغط والنفوذ لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار وضمان استدامته، مضيفا أنه استعرض مع المسؤولة الأوروبية خطة إعادة إعمار قطاع غزة، مع بقاء الفلسطينيين في أراضيهم.

ونوه بضرورة وجود أفق سياسي وعملية ذات مصداقية تقود لقيام الدولة الفلسطينية، كسبيل وحيد لضمان الاستقرار وعدم تكرار جولات العنف، متابعا: "ما حدث في الأشهر الماضية لم يكن الأول من نوعه ولن يكون الأخير طالما لا يوجد أفق سياسي يحقق طموحات الشعب الفلسطيني المشروعة، ولن يتحقق الأمن والاستقرار لا لـ'إسرائيل' ولا للمنطقة".

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