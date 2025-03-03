فلتحمي السعودية الأمن العربي والإسلامي بدلا من المصالح الأميركية + فيديو

العالم – المشهد اليمني

وفي تصريح لقناة العالم الإخبارية أشار الديلمي إلى أن: من الواضح أن الولايات المتحدة الأميركية بعد أن كسرت هيبتها في البحر الأحمر والتي كانت تعتبرها من أهم القوى التي تستخدمها تجاه الدول.. هي ترى نفسها في وضع محرج لا يحسد عليه، خاصة أنها حرضت في تلك الفترة بدلا من أن تلتزم بالقرار اليمني، ولهذا كانت القائمة تتوسع بشكل كبير لمن تستهدفهم الجمهورية اليمنية، والسبب في ذلك هي الولايات المتحدة الأميركية.

وقال: نحن نعتقد أنها تتجه فعلا لحماية الكيان الصهيوني باتجاه الحرب، وتحاول الآن أن تحرك بعض الأدوات ومنها المملكة العربية السعودية باتجاه عودة الحرب على اليمن بعد أن كانت هناك حرب لمدة عشر سنوات.

وصرح عضو حركة أنصارالله: نحن نقول للسعودية بالإضافة إلى الرسائل التي استلمتها في الفترة الماضية.. بأن المفترض أن تكون أولويات المملكة العربية السعودية باتجاه حماية الأمن العربي والأمن الإسلامي بدلا من الاتجاه لحماية الكيان الصهيوني وحماية المصالح الأميركية، واعتبار نفسها كأنها أداة أو خادمة من خدام الولايات المتحدة الأميركية.

وأضاف: خاصة أن هناك فاتورة كبيرة باتجاه السعودية، ليس فقط في حرب العشر سنوات وإنما أيضا في الحروب الستة التي تعرضت لها محافظة صعدة، والتي كانت الحرب السادسة للسعودية الدور الكبير فيها، بالإضافة إلى فاتورة أكبر ثمن بعدائها المستمر لليمن خلال الـ50 عاماً مضت.

وشدد قائلاً: نحن نقول إن هذه الفاتورة كبيرة جدا ولها استحقاقاتها ولا يمكن أن نتنازل عنها، وبالتالي عندما نتحدث عن السلام قد أرسلنا للعالم رسالة واضحة بأننا صبرنا كثيرا في فترة الهدنة وتحملنا أيضا الكثير من الانتهاكات والمخالفات للهدنة.

وخلص إلى القول إن اليمن تعيش فترة حصار خانق، وفيما الحصار يضر باليمن لكن الولايات المتحدة الأميركية تفكر أيضا في حرب تشديد الحصار على اليمن.

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