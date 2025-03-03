السعودية تدين قرار الاحتلال وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة

العالم-السعودية

وأضافت الخارجية السعودية أن البيان أكد إدانة واستنكارها قرار حكومة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة واستخدامها كأداة للابتزاز والعقاب الجماعي.

وشدد البيان على أن قرار وقف دخول المساعدات، يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي ومساسا مباشرا بقواعد القانون الدولي الإنساني، في ظل الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق.

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وجددت الخارجية في بيانها، دعوة السعودية المجتمع الدولي لوقف هذه الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة وتفعيل آليات المحاسبة الدولية وضمان الوصول المستدام للمساعدات، حسب البيان.