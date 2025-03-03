مسؤولون أميركيون يصعدون الضغط على زيلينسكي ويلمحون الى ضرورة رحيله

العالم _ خاص بالعالم

مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض مايك والتز ورئيس مجلس النواب الجمهوري إيك جونسون تحدثا عن الحاجة لتبديل زيلينسكي برئيس اخر قادر على التعامل مع اميركا والروس وانهاء الحرب، في حال عدم عودته الى طاولة المفاوضات مع الامتنان.

اقرأ ايضا.. جونسون: إما أن يعود زيلينسكي إلى رشده أو يجب أن يقود أوكرانيا شخص آخر

وامام الهجوم الاميركي الواسع، حاول زيلينسكي التهدئة قائلا إن بوسعه إنقاذ علاقته بترامب بعد اجتماعهما العاصف في البيت الأبيض يوم الجمعة الماضي، مبديا استعداده لتوقيع اتفاق معادن مع الولايات المتحدة.

زيلينسكي: لا اعتقد بأن الولايات المتحدة ستوقف مساعداتها لأوكرانيا لأنها بصفتها من زعماء العالم المتحضر لن ترغب في مساعدة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.. وفيما يتعلق بإنقاذ العلاقة، أعتقد أن علاقتنا ستستمر.. لا أعتقد أن من الصواب أن تجرى مثل هذه المناقشات في العلن.

امتنان زيلينسكي للمساعدات الاميركية، لم يمنعه من التاكيد على ان اوكرانيا لن تتنازل عن اي اراض لروسيا في اطار اي اتفاق سلام، واصفا المناقشات مع زعماء اوروبا لإرسال مسودة خطة سلام إلى الولايات المتحدة بأنها تطور مهم.

شاهد ايضا.. باختصار.. ترامب يوبخ زيلينسكي

وبالاضافة الى خطة السلام الاوربية مقابل تقديم ضمانات اميركية، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن باريس ولندن تقترحان هدنة جزئية لمدة شهر بين روسيا وأوكرانيا لا تشمل القتال البري، بينما اعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عن أمله في أن تواصل واشنطن دعمها لأوكرانيا، معتبرا أن الدعم الدولي والأطلسي لأوكرانيا يظل مهما لأمن البلاد وأوروبا.

واما من الجانب الروسي، انتقد أعضاء بارزون في البرلمان الروسي قمة الزعماء الأوربيين في لندن، وقالوا إنها لم تسفر عن أي خطة لتسوية الحرب في أوكرانيا. ووصفوا اجتماع لندن بانه محاولة يائسة لتمرير فشل سياسة استمرت 10 سنوات لتحريض كييف تجاه موسكو من قبل بريطانيا، وحتى وقت قريب، الولايات المتحدة.