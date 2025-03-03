قناة العالم
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قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
ضيف وحوار
نقطة تواصل
جوّا الصندوق
جوّا الصندوق
وثائقي '10
أهلا رمضان
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
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مصادر المانية: قتيلان و25 جريحا بينهم 15 في حالة خطرة خلال عملية الدهس في مانهايم
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أسامة حمدان: الامن والاستقرار الدوليان باتا في خطر في ظل الدعم الامريكي للاحتلال
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أسامة حمدان: السبيل الوحيد لاستعادة اسرى الاحتلال الالتزام بالاتفاق والبدء بالمرحلة الثانية
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حمدان: ندعو المجتمع الدولي للعمل لانجاز حل عادل للقضية الفلسطينية واقامة دولتنا المستقلة
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حمدان: ندعو المجتمع الدولي للعمل لالزام الاحتلال بالعودة الى الاتفاق والدخول بالمرحلة الثانية
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حمدان: نتهم نتنياهو وحكومته باستخدام المساعدات الانسانية كورقة ضغط
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حمدان: نؤكد اولا اننا في حماس وكما التزمنا ببنود الاتفاق فاننا ملتزمون بالمضي قدما به
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حمدان: تاخير متعمد من الاحتلال في بدء مفاوضات المرحلة الثانية
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حمدان: العدو لم يقبل تقليص قواته على معبر فيلادلفيا رغم جهود الوسطاء
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حمدان: الاحتلال امتنع عن الافراج عن الاسيرة المسنة سهام ابوسالم من قطاع غزة