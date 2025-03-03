حادث دهس غربي ألمانيا وسقوط قتلى وجرحى+فيديو

العالم-اوروبا

في حادث هو الثاني خلال أقل من شهر، أعلنت السلطات الألمانية، حالة الطوارئ في مدينة مانهايم، بعد ان صدمت سيارة حشدا من المارة في المدينة الواقعة غربي ألمانيا.

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وذكرت صحيفة “مانهايمر مورغن” الألمانية، أن “الشرطة المحلية تقوم بعملية أمنية وسط المدينة”، مطالبة السكان “بتجنب زيارة وسط المدينة”.

بدورها، ذكرت صحيفة “بيلد”، أنه “تم اعتقال سائق السيارة التي دهست الحشد”.

وحسب الصحيفة، فإن “سيارة سوداء من طراز SUV انطلقت بسرعة عالية حيث اصطدمت بحشد من المارة”.

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من جهتهم، “انتشرت وحدات الشرطة المسلحة بشكل مكثف في أنحاء وسط المدينة، كما حثت السلطات العامة المواطنين على الابتعاد عن المنطقة”.

وفي بيان رسمي، قالت الشرطة المحلية: “هناك حاليًا عملية أمنية في وسط مدينة مانهايم، في المنطقة المحيطة ببرج المياه وبلانكينكوف، وتتوجه قوات الشرطة وأجهزة الإسعاف إلى الموقع، وقد تحدث اضطرابات مرورية مؤقتة في وسط المدينة”.

وفي 13 فبراير الفائت، قتل شخص وأصيب 20 آخرون بحادث دهس في مدينة ميونخ الألمانية.