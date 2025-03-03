هل نحن علی مشارف نظام دولي جديد أم مرحلة جديدة من الهيمنة الاميركية؟

العالم - ملفات العالم

لعل ما يحدث الان من حروب ودمار وتسابق وتلاحق عسكري واقتصادي خير دليل علی صدق ما ذهب اليه الفيلسوف غرامشي، فنلاحظ ان العالم يشهد الان تحولاً غير مسبوق نحو نظام عالمي جديد يغير قواعد اللبعة الدولية ومنطقها والفاعلين فيها بعد ان شهد عقوداً من نظام أحادي القطب بذلت فيه الولايات المتحدة الاميركية جهوداً لتضل منفردة.

فهل تظل الحرب الروسية الاوكرانية منطلقاً لخلط الاوراق، خاصة بعد التغير المفاجئ في الموقف الاميركي وكيف ستتصرف القوی الصاعدة حتی تتبوأ قيادة العالم وماهي استراتيجية القوی السائدة لمنع تلك القوی من الصعود؟.

قناة العالم، استضافت في أحدث حلقة من برنامج "ملفات العالم"، استاذ القانون العام والعلاقات الدولية د. عدنان الامام، والصحفي والمحلل السياسي سرحان الشيخاوي، واستاذ العلاقات الدولية د. عزالدين الفكرون، للبحث عن أجوبة لهذه الاسئلة.

يمكنكم مشاهدة تفاصيل الحلقة في الفيديو المرفق..