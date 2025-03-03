حمدان: الاحتلال يحاول الانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار بغزة

العالم - فلسطين

وأضاف حمدان في بيان صحفي، اليوم الإثنين، أنه رغم اتفاق وقف إطلاق النار يسعى الاحتلال ونتنياهو إلى العودة للعدوان على شعبنا.

وشدد على أن حكومة الاحتلال كانت معنية بانهيار الاتفاق وعملت جاهدة لتحقيق ذلك، وأن هناك محاولات مفضوحة للاحتلال للتنصل من الاتفاق.

وقال حمدان: "الاحتلال أخر بشكل متعمد البدء بمفاوضات المرحلة الثانية"، مطالبا بالضغط على الاحتلال للبدء بمفاوضات المرحلة الثانية.

ونوه إلى أن الاحتلال يطالب بالدخول باتفاق جديد مخالف لكل ما تم الاتفاق عليه قبل ذلك. وأضاف: ملتزمون بالمضي قدما بالاتفاق والعبور للمرحلة الثانية.

كما وشدد على أن مجرم الحرب نتنياهو وحكومته يتحملان مسؤولية تعطيل المضي بالاتفاق، مستنكرا الابتزاز الرخيص الذي يمارسه نتنياهو وحكومته باستخدام المساعدات ورقة ضغط.

وذكر حمدان أن الاحتلال خرق الاتفاق بعدم السماح بإدخال 50 شاحنة وقود يوميا، فيما منع القطاع التجاري من استيراد الوقود بأنواعه. وأشار إلى أن الاحتلال أدخل 15 بيتا متنقلا فقط من أصل 65 ألفا متفقا عليها، بينما منع إدخال مواد البناء والتشطيب لإعادة بناء المستشفيات.

وأكد منع الاحتلال إدخال معدات الدفاع المدني وتشغيل محطة الكهرباء، مشيرا إلى أن آليات الاحتلال استمرت بالتقدم والتوغل بشكل يومي.

كما وأكد أن الاحتلال منع النازحين من العودة لأراضيهم يومين كاملين، مشيرا إلى رصد 210 خروق لطائرات الاحتلال فوق قطاع غزة.

وقال إن 116 شهيدا ارتقوا خلال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، مضيفا "الاحتلال أخر الإفراج عن الأسرى في جميع المراحل، وأخرّ الإفراج عن الدفعة الأخيرة من الأسرى في المرحلة الأولى أياما". وأكمل: أسرانا تعرضوا للضرب والإهانة والتجويع حتى ساعة الإفراج عنهم.

وبين حمدان أن الاحتلال منع استئناف حركة التجارة عبر معبر رفح وأعاد عشرات الجرحى والمرضى، بينما توغل في محور فيلادلفيا بشكل يومي لعشرات الأمتار.

وطالب القيادي في حركة حماس بالسماح بدخول المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة، وحل عادل للقضية الفلسطينية يضمن حق تقرير المصير.

وقال إن السبيل الوحيد لعودة أسرى الاحتلال هو الدخول الفوري في مفاوضات المرحلة الثانية، داعيا الضامنين منع نتنياهو من القضاء على اتفاق وقف إطلاق النار.

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وسلَّط حمدان الضوء على أهم خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة "المرحلة الأولى" المتعلقة بالإغاثة والإيواء والبروتوكول الإنساني على النحو التالي:

1. عدم السماح بإدخال 50 شاحنة وقود يوميًا وفقًا للاتفاق، حيث دخل خلال 42 يومًا فقط 978 شاحنة، بمعدل 23 شاحنة يوميًا.

2. منع القطاع التجاري من استيراد الوقود بأنواعه، رغم وجود نص صريح في الاتفاق يسمح بذلك.

3. السماح بإدخال 15 بيتًا متنقلًا فقط (كرفانات) من أصل 60,000 متفق عليها، إضافة لعدد محدود من الخيام.

4. عدم إدخال المعدات الثقيلة اللازمة لرفع الركام واستخراج الجثث، حيث دخل فقط 9 آليات، في حين أن القطاع بحاجة إلى 500 آلية على الأقل.

5. منع إدخال مواد البناء والتشطيب لإعادة تأهيل البنية التحتية والمستشفيات.

6. منع إدخال المعدات الطبية اللازمة لإعادة تأهيل المستشفيات، وإدخال 5 سيارات إسعاف فقط.

7. رفض السماح بإدخال معدات الدفاع المدني. 8. منع تشغيل محطة الكهرباء وعدم إدخال مستلزمات إعادة تأهيلها. 9. منع إدخال السيولة النقدية للبنوك، ورفض تغيير العملات الورقية البالية.

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