غزة والمرحلة الثانية من الاتفاق

العالم - باختصار

وقال نتنياهو انه يتمسك بمقترح المبعوث الاميركي للشرق الاوسط ستيف ويتكوف لوقف مؤقت للقتال يمتد 50 يوماً.

وتشمل خطة ويتكوف اطلاق سراح نصف الأسری فوراً وتمديد وقف اطلاق النار 50 يوماً.

وتوقعت صحيفة هآرتس العبرية ان تنقذ زيارة ويتكوف المرتقبة نهاية الاسبوع المفاوضات.

اما الاعلام العبري فيقول ان المؤسسة الامنية الاسرائيلية تستعد لاستئناف العمليات العسكرية في حال فشل المحادثات.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية ان الوسطاء طلبوا الانتظار بضعة أيام اخری قبل استئناف القتال.

وكتبت يسرائيل هيوم انه اذا لم تطلق حماس مزيداً من "الرهائن" فإن "اسرائيل" ستقطع الماء والكهرباء عن قطاع غزة.

اما حماس فرأت ان قرار وقف المساعدات الانسانية هو ابتزاز رخيص وجريمة حرب وانقلاب سافر علی الاتفاق.

واعلنت هيئة البث الاسرائيلية ان نتنياهو لايعتقد ان تطبيق المرحلة الثانية من الصفقة أمر ممكن.

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