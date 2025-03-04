كييف تعلن استعدادها لتوقيع اتفاق المعادن مع واشنطن

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وقال إن الإدارة الأوكرانية تعمل مع الكونغرس وإدارة ترامب لضمان استمرار الدعم الأميركي حتى التوصل لاتفاق سلام كامل، وستبذل كل ما بوسعها للحفاظ على مستويات التعاون السابقة مع الولايات المتحدة.

مضيفا أن كييف لا تزال تمتلك الوسائل لتزويد قواتها على الجبهة، وأن 'المساعدات العسكرية الأميركية ثمينة وتنقذ آلاف الأرواح'.

في حين أفاد مستشار الرئاسة الأوكرانية أن بلاده تبحث مسألة المساعدات العسكرية مع حلفائها الأوروبيين غير مستبعدة إجراء مزيد من المفاوضات مع واشنطن.

يأتي هذا بعد إعلان البيت الأبيض أن صاحبه دونالد ترامب أمر بتجميد المساعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا في أعقاب المشادة العلنية التي وقعت بينه وبين نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في المكتب البيضاوي، الجمعة.



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وأشار مسؤول في البيت الأبيض طالبا عدم نشر اسمه أن واشنطن تراقب عدم دعمها لكييف للتأكد من أنها تساهم في التوصل إلى حل يوقف الحرب بين موسكو وكييف.



كما أوضح أن قرار التجميد يطال مساعدات عسكرية تم إقرارها في عهد الرئيس السابق، جو بايدن، وسبق لكييف أن تسلمت جزءا كبيرا منها بينما الجزء المتبقي لم تتسلمه بعد، وهو يشمل أعتدة وأسلحة.

ومن جانبهم ندد الأوروبيون بقرار إدارة ترامب تعليق المساعدات العسكرية لأوكرانيا معتبرينه قرارا تافها وخاطئا وأنه سيتسبب في خسائر مدنية غير ضرورية، وأن أوكرانيا لن تتمكن من التصدي للغارات الروسية بعد نفاد صواريخ الدفاع الجوي لديها.

وكانت بريطانيا والناتو قد حثوا زيلينسكي على إصلاح علاقته بالبيت الأبيض فيما أكد زيلينسكي أن كييف ملتزمة بالدبلوماسية المكثفة لإنهاء الحرب سريعا، معربا عن أمله في أن يكون قادرا على الاعتماد على دعم أميركا في صنع السلام.

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