الجيش السوداني يسيطر على مدخل جسر المنشية بالخرطوم.. إليكم التفاصيل

العالم – خاص بالعالم



وجاءت السيطرة على الجانب الشرقي من الجسر بعد معارك عنيفة خاضها الجيش مدعوماً بقوات درع السودان بقيادة اللوء أبو عاقلة كيكل، ضد قوات الدعم السريع.



وأعاد الجيش خلال المعارك الاستيلاء على أحياء شرق النيل مثل أم دوم، والجريف شرق، ومستشفى شرق النيل، أكبر المشافي في المنطقة الذي كانت قوات الدعم السريع تتمركز فيه.

هذا ويرى العديد من المتابعين ان السيطرة على الجانب الشرقي من الجسر من قبل الجيش تعد خطوة كبيرة في اطار السيطرة الكلية على منطقة شرق النيل، وهي واحدة من محليات سبع بولاية الخرطوم



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وفي مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور أعلنت الفرقة السادسة التابعة للجيش، أن الدعم السريع شن هجوما بسرب من الطائرات الانتحارية المُسيّرة على أحياء المدينة حسب تعبيرها.



وقالت الفرقة في تصريح صحافي إن قوات الدعم قصفت أيضاً الأحياء الجنوبية للمدينة بأربعين قذيفة مدفعية ما أسفر عن إصابة في صفوف المدنيين.



الى ذلك قالت مصادر عسكرية إن الجيش والقوات المساندة له في الفاشر تلقوا تعزيزات جديدة، تمثلت في جنود وآليات، استعداداً لمعارك فاصلة مع الدعم السريع من أجل كسر الحصار عن المدينة.

هذا ويحقق الجيش السوداني منذ اشهر تقدماً واسعاً في العاصمة الخرطوم، بمدنها الثلاث، إذ استعاد كامل مدينة الخرطوم بحري وأجزاء واسعة من أم درمان، ونجح في فك الحصار على مقر قيادته بوسط الخرطوم واستعاد السيطرة الكلية على عدد من الجسور والكباري كما أعاد الاستيلاء على أحياء ومناطق جنوب الخرطوم.

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