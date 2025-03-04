في أول محطة خارجية.. الرئيس اللبناني يزور السعودية

العالم - لبنان

وقال الرئيس اللبناني جوزيف عون بعيد وصوله، إنها "فرصة للتأكيد على عمق العلاقات اللبنانية السعودية، وهي مناسبة أيضًا للإعراب عن تقدير لبنان للدور الذي تلعبه المملكة في دعم واستقرار لبنان، وسلامته وانتظام عمل المؤسسات الدستورية فيه".



وأضاف: "أتطلع بكثير من الأمل إلى المحادثات التي سأجريها مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مساء اليوم، والتي ستُمهّد لزيارة لاحقة يتم خلالها توقيع اتفاقيات تعزز التعاون بين البلدين الشقيقين".

ولفت عون إلى أن "الزيارة إلى السعودية ستكون مناسبة أيضًا لشكر المملكة على احتضانها اللبنانيين الذين وفدوا إليها منذ سنوات بعيدة ولا يزالون، وساهموا في نهضتها العمرانية والاقتصادية".

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