ترامب: سنعلن مصير صفقة المعادن مع أوكرانيا غدا الثلاثاء

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وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض ردا على سؤال بشأن مستقبل صفقة المعادن مع أوكرانيا: "سنحدد مصير الصفقة في خطاب، ربما سمعتم عنه. سأطلعكم عليه غدا في المساء".

ومن المقرر أن يلقي ترامب كلمة أمام الكونغرس الأمريكي مساء غد الثلاثاء.

وفي وقت سابق، ذكرت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، أن توقيع اتفاقية المعادن الأرضية النادرة بين واشنطن وكييف تم إلغاؤها بعد المشادة الكلامية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفلاديمير زيلينسكي.

ونقلت القناة عن مصادر في الإدارة الأمريكية أن الوفد الأوكراني "توسل" وترجى إعادة إطلاق المفاوضات بعد المشادة العلنية بين زيلينسكي والرئيس ترامب، لكن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ومستشار الأمن القومي مايك والتز قالا إن زيلينسكي يجب أن يغادر البيت الأبيض.

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وكان ترامب قد استقبل رئيس نظام كييف الذي وصل إلى البيت الأبيض اليوم الأربعاء، لتوقيع اتفاقية استخراج المعادن والموارد المعدنية في أوكرانيا.

وأشار ترامب إلى وجود بعض المشاكل البسيطة في المفاوضات مع كييف، لكن كل شيء تم حله، وتوصل الطرفان إلى اتفاق بشأن صفقة لتطوير الموارد المعدنية الأوكرانية. وأضاف أنه يعرف زيلينسكي منذ فترة طويلة وبشكل جيد للغاية.

وقال الرئيس الأمريكي "لقد حصلنا على صفقة عادلة للغاية، ونحن نتطلع إلى المشاركة في هذه الصفقة، والحفر، ثم الحفر، والعمل، واستخراج المعادن النادرة. ولكن هذا يعني أننا سنكون هناك. وهذا التزام كبير".