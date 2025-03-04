"قسد" تنفذ حملة اعتقالات واسعة في الرقة والحسكة

ونقلت القناة المقربة من سلطات دمشق الجديدة عن مصادر محلية قولها إن "دورية تابعة لـ "قسد" داهمت مسجد تعليلة في حي المريديان وسط مدينة الحسكة، في أثناء صلاة التراويح، واعتقلت عددا من المصلين من دون توضيح الأسباب".

وبحسب المصادر، نفذت "قسد" في الرقة عمليات اعتقال خلال ساعات الفجر في بلدة الكرامة بالريف الشرقي، استهدفت خلالها عدة أشخاص، عُرف منهم الشيخ عبود الصايل وإسماعيل الرشاد.

وقالت المصادر إن "قسد" اعتقلت "عددا من المدنيين في قرية الغسانية بريف الرقة الشرقي، بينهم أبناء موسى الإبراهيم العواد، بالتزامن مع عمليات مداهمة شملت سرقة محتويات منازل".

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وأوضحت أن "قسد" وسعت عمليات المداهمة شرقي الرقة، "بعد تنفيذ حملة أمنية في بلدة جديدة كحيط، وسط استمرار الاعتقالات التي تطال العديد من أبناء المنطقة".

وأفاد المصدر ذاته بإصابة الشاب حمزة حمد النظامي برصاص دورية عسكرية تابعة لـ "قسد" في حي الصماعة ببلدة غرانيج في ريف دير الزور الشرقي، الأمر الذي تسبب بحالة من الغضب بين الأهالي.