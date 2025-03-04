إعلام أمريكي: واشنطن تعلق جميع المساعدات العسكرية لأوكرانيا

ونقلت قناة فوكس نيوز عن مسؤول رفيع في إدارة البيت الأبيض قوله: "الولايات المتحدة توقف جميع المساعدات العسكرية لأوكرانيا حتى يحدد الرئيس ترامب أن الأوكرانيين يظهرون التزاما بالمفاوضات السلمية بحسن نية".

وأوضحت القناة أن الأمر لا يتعلق بوقف دائم للمساعدات، بل بتعليق مؤقت فقط.

اقرأ أيضا .. ترامب: سنعلن مصير صفقة المعادن مع أوكرانيا غدا الثلاثاء

وأفادت وكالة "بلومبرغ" نقلا عن مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" قوله: "الولايات المتحدة توقف كل المساعدات العسكرية الحالية لأوكرانيا"، مشيرا إلى أن "إيقاف المساعدات لأوكرانيا حتى يقرر ترامب أن قادة البلاد يظهرون حسن نية بالسلام، والإيقاف يشمل الأسلحة التي في طريقها إلى أوكرانيا أو تلك الموجودة في بولندا".

يتبع..