الثلاثاء ٠٤ مارس ٢٠٢٥
٠٢:٥٨ GMT
فارسی
البث المباشر

إعلام أمريكي: واشنطن تعلق جميع المساعدات العسكرية لأوكرانيا

إعلام أمريكي: واشنطن تعلق جميع المساعدات العسكرية لأوكرانيا
الثلاثاء ٠٤ مارس ٢٠٢٥ - ١٢:٢٠ بتوقيت غرينتش

أفادت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مصادر في البيت الأبيض اليوم الثلاثاء، بأن الولايات المتحدة علقت جميع المساعدات العسكرية لأوكرانيا حتى تظهر كييف التزامها بمحادثات السلام.

ونقلت قناة فوكس نيوز عن مسؤول رفيع في إدارة البيت الأبيض قوله: "الولايات المتحدة توقف جميع المساعدات العسكرية لأوكرانيا حتى يحدد الرئيس ترامب أن الأوكرانيين يظهرون التزاما بالمفاوضات السلمية بحسن نية".

وأوضحت القناة أن الأمر لا يتعلق بوقف دائم للمساعدات، بل بتعليق مؤقت فقط.

اقرأ أيضا .. ترامب: سنعلن مصير صفقة المعادن مع أوكرانيا غدا الثلاثاء

وأفادت وكالة "بلومبرغ" نقلا عن مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" قوله: "الولايات المتحدة توقف كل المساعدات العسكرية الحالية لأوكرانيا"، مشيرا إلى أن "إيقاف المساعدات لأوكرانيا حتى يقرر ترامب أن قادة البلاد يظهرون حسن نية بالسلام، والإيقاف يشمل الأسلحة التي في طريقها إلى أوكرانيا أو تلك الموجودة في بولندا".

يتبع..

روابط ذات صلة

شاهد.. زيلينسكي يتلاسن مع ترامب وفانس أمام الصحفيين