قناة العالم
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طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
ضيف وحوار
نقطة تواصل
جوّا الصندوق
جوّا الصندوق
وثائقي '10
أهلا رمضان
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
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منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
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اشتباكات مسلحة عنيفة في الحي الشرقي من جنين
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رئيس وزراء كندا: الرسوم الجمركية الكندية ستظل سارية لحين سحب الاجراءات الأمريكية
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رئيس وزراء كندا: سنفرض رسوما جمركية على سلع أمريكية اعتبارا من اليوم
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سانا: سقوط قتيلين من عناصر وزارة الدفاع السورية إثر كمين في محافظة اللاذقية
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وزارة التجارة الصينية: سنتخذ اجراءات مضادة لقرار ترمب فرض رسوم جمركية على منتجاتنا
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مصدر أمني سوري: الأمن العام يشن حملة في عدة أحياء باللاذقية لملاحقة فلول النظام السابق
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مصدر أمني سوري: مقتل عنصرين من وزراة الدفاع السورية في كمين لمسلحين بمدينة اللاذقية
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استشهاد الشاب جهاد علاونة برصاص الاحتلال في الحي الشرقي بمدينة جنين
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قوات الاحتلال تجبر سكان عمارة في جنين على الاخلاء وتحتجز عددا من الشبان
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الهلال الاحمر الفلسطيني: طواقمنا تسلمت شهيدا من قوات الاحتلال بالحارة الشرقية من جنين