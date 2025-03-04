الثلاثاء ٠٤ مارس ٢٠٢٥
١٢:٥٥ GMT
فارسی
البث المباشر

استشهاد أسير من جباليا نتيجة التعذيب في سجون الاحتلال

استشهاد أسير من جباليا نتيجة التعذيب في سجون الاحتلال
الثلاثاء ٠٤ مارس ٢٠٢٥ - ٠٨:٢٠ بتوقيت غرينتش

أعلنت مصادر محلية، اليوم الثلاثاء 4 مارس 2025، عن استشهاد الأسير علي عاشور البطش، من سكان جباليا شمال قطاع غزة، داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي نتيجة التعذيب الشديد الذي تعرض له.

العالم _ فلسطين

يُعتبر عاشور هو الأسير الرابع الذي يُعلن عن استشهاده في سجون الاحتلال خلال أسبوع واحد، والثاني خلال يومين، حيث تم الإعلان أمس عن استشهاد الأسير خالد محمود قاسم عبد الله (41 عامًا) من مخيم جنين في سجن مجدو الإسرائيلي.

وبهذا، يرتفع عدد الشهداء بين صفوف الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال منذ بدء حرب الإبادة إلى 62 شهيدًا، تم التعرف على هوياتهم، من بينهم على الأقل 41 أسيرًا من قطاع غزة.

اقرأ ايضا.. استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في جنين

هذه الأحداث تبرز تصاعد الانتهاكات بحق الأسرى وتسلط الضوء على الظروف القاسية التي يعيشونها داخل السجون.

روابط ذات صلة

قمة القاهرة الطارئة في ظل مخطط الإطاحة بالمرحلة الـ2 وتجويع غزة

الجهاد الإسلامي: منع دخول المساعدات لغزة جريمة ضد الإنسانية

‌‏رام الله ردا على ترامب: فلسطين ليست للبيع