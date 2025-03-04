استشهاد أسير من جباليا نتيجة التعذيب في سجون الاحتلال

العالم _ فلسطين

يُعتبر عاشور هو الأسير الرابع الذي يُعلن عن استشهاده في سجون الاحتلال خلال أسبوع واحد، والثاني خلال يومين، حيث تم الإعلان أمس عن استشهاد الأسير خالد محمود قاسم عبد الله (41 عامًا) من مخيم جنين في سجن مجدو الإسرائيلي.

وبهذا، يرتفع عدد الشهداء بين صفوف الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال منذ بدء حرب الإبادة إلى 62 شهيدًا، تم التعرف على هوياتهم، من بينهم على الأقل 41 أسيرًا من قطاع غزة.

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هذه الأحداث تبرز تصاعد الانتهاكات بحق الأسرى وتسلط الضوء على الظروف القاسية التي يعيشونها داخل السجون.