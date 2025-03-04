صنعاء تتوعد باستئناف جبهة الإسناد في حال العدوان على غزة

العالم _ اليمن

من جديد تحذر صنعاء تل أبيب من خرق اتفاق وقف اطلاق النار في قطاع غزة وتتوعد باستئناف عمليات الاسناد للشعب الفلسطيني.

تهديد جاء في بيانين صدرا عن وزارة الخارجية اليمنية وحركة انصار الله. بيان الخارجية حذر الاحتلال من نسف اتفاق وقف اطلاق النار والعودة للعدوان على غزة والا ستستأنف صنعاء عملياتها الإسنادية للمقاومة الفلسطينية.

وفيما ادانت وقف ادخال المساعدات الانسانية واغلاق المعابر دعت القمة العربية لاتخاذ موقف قوي يساند الفلسطينيين كما دعت المجتمع الدولي لإجبارِ الاحتلال على الالتزام بتنفيذ الاتفاق والانتقال للمرحلة الثانية.

من جهته وصف المكتب السياسي لحركة انصار الله قرار الاحتلال وقف المساعدات وخرق الاتفاق بالتصعيد الخطير وقال ان القوات المسلحة مستعدة لاستئناف عملياتها في مواجهة الخروق الاسرائيلية.

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مواقف تاتي فيما كان قائد حركة انصار الله السيد عبد الملك الحوثي قد قال إنه في حال عودة الحرب على غزة ستصاحبها عودة كل الاراضي المحتلة، وفي مقدمتها تل أبيب، تحت النار، مهددا بعودة التدخل العسكري في مختلف المسارات. وحث القمة العربية، على إعلان موقف حازم تجاه الجرائم الاسرائيلية، واتخاذ خطوات عملية لإنقاذ المدنيين وكسر الحصار.

تهديدات باتت تشكل مصدر قلق لكيان الاحتلال الاسرائيلي وفق الاعلام العبري. مجلة ايبوك العبرية اشارت الى أن كبار المسؤولين في المؤسّسة الأمنية قلقون للغاية ويأخذون تهديدات انصار الله المتكررة على محمل الجد لانها تضع الكيان في مأزق عجزه التام عن التعامل مع الضربات اليمنية على كافة المستويات كما نشر موقع القناة العبرية الثانية عشرة تقريرا جاء فيه أن تل ابيب تدرك ان جبهة اليمن تشكل خطرا مباشرا واستراتيجيا وأن عودة هجومه سيكون اكبر من المرات الماضية.

ورغم تصريحات مصادر أمنية اسرائيلية للاعلام العبري في تعويلهم على الدعم الامريكي الا ان هذا الخيار اثبت فشلا ذريعا في حماية الكيان بل وفشلت عملياته العدوانية المباشرة ضد اليمن في تغيير الوضع وذلك على مدار أكثر من 15 شهرا.