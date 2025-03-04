إقتحامات وحملات دهم واعتقالات في مدن الضفة الغربية + فيديو

العالم – خاص بالعالم

في مدينة الخليل اعتقلت قوات الاحتلال أسيرة المحررة في صفقة طوفان الأقصى من منزل عائلتها في شمال غرب المدينة، إضافة إلى ثلاثة آخرين بعد مداهمة منازلهم في المدينة.

وفيما طالت الاقتحامات حية كفر سابا بمدينة قلقيلية أفادت مصادر محلية بسقوط عدد من الإصابات في صفوف الفلسطينيين خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدتي بيتا وأودلا جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، فيما أصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال جنوبي بيت لحم جنوب الضفة الغربية.

وفي رام الله اقتحمت قوات الاحتلال قرية غرب المدينة وأطلقت الرصاص الحي ما أدى لإصابة عدد من الشبان.

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أما في مدينة جنين فقد دفعت قوات تعزيزات عسكرية برفقة جرافات إلى مدينة جنين ومخيمها، وأفادت مصادر محلية باندلاع اشتباكات خلال اقتحام قوات الاحتلال الحي الشرقية بالمدينة، ما أسفر عن إصابة شاب فلسطيني.

ووفق المصادر فقد منعت قوات الاحتلال طواقم الإسعاف من الدخول لإجلاء المصاب كما أغلقت مدرعاتها مداخل المدينة وأجبرت سكان عمارة سكنية على الإخلاء.

وبحسب اللجنة الإعلامية لمخيم جنين فإن العدوان على المدينة أدى إلى استشهاد 27 فلسطينيين إلى جانب اقتحام محيط المدينة بدبابات إسرائيلية وذلك لأول مرة منذ عام 2022 ما تسبب في نزوح أكثر من 20,000 فلسطيني من المخيم أي قرابة تسعين بالمائة من السكان.

كما أدى العدوان إلى انقطاع المياة والكهرباء وحصول نقص حاد في الطعام والاحتياجات الأساسية، إضافة إلى توقف المدارس والخدمات الصحية وتدمير نحو 500 منزل ومنشأة بشكل كامل أو جزئي.

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