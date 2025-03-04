سفينة "الشهيد باقري" .. حاملة مسيّرات بمهام متعددة 

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وحاملة الطائرات الجديدة، هي سفينة تجارية خضعت لتعديلات كبيرة لتحويلها إلى حاملة طائرات مُسيّرة خلال العامين ونصف الماضيين .

وتعد سفينة الشهيد باقري منصة بحرية متحركة لتنفيذ مهام الطائرات المسيرة والمروحيات في المحيطات، واستخدام مختلف أنواع الطائرات المسيرة الاستطلاعية والهجومية، وإطلاق واستعادة الزوارق القتالية السريعة والخفيفة، إضافة إلى قدرتها على حمل وتشغيل المروحيات القتالية والدعم.

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