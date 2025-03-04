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فيديوغرافيك

سفينة "الشهيد باقري" .. حاملة مسيّرات بمهام متعددة 

الثلاثاء ٠٤ مارس ٢٠٢٥ - ١٠:١٦ بتوقيت غرينتش

كشفت إيران قبل فترة عن أول حاملة طائرات بدون طيار محلية الصنع، تحت اسم «الشهيد بهمن باقري»، والتي انضمت إلى الأسطول البحري لحرس الثورة الاسلامية .

العالم - فيديوغرافيك

وحاملة الطائرات الجديدة، هي سفينة تجارية خضعت لتعديلات كبيرة لتحويلها إلى حاملة طائرات مُسيّرة خلال العامين ونصف الماضيين .

وتعد سفينة الشهيد باقري منصة بحرية متحركة لتنفيذ مهام الطائرات المسيرة والمروحيات في المحيطات، واستخدام مختلف أنواع الطائرات المسيرة الاستطلاعية والهجومية، وإطلاق واستعادة الزوارق القتالية السريعة والخفيفة، إضافة إلى قدرتها على حمل وتشغيل المروحيات القتالية والدعم.

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المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق .

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