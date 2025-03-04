إستنفار سياسي في لبنان بعد حديث الاحتلال عن منطقة عازلة + فيديو

العالم – مراسلون

وفي اتصال مباشر أوضح الزميل حسين عزالدين أن: المواقف والتصريحات الإسرائيلية بإنشاء منطقة عازلة دفعت بالفعل بلبنان على المستويين الرسمي وحتى الشعبي والحزبي إلى الاستنفار السياسي على مستوى عال جدا.

وبهذا الشأن أشار إلى ما قاله رئيس مجلس النواب يوم أمس بأن لبنان لا يمكن أن يقبل بهذا الواقع الذي يعمل الاحتلال الإسرائيلي على فرضه، أي كيلومترين كمنطقة عازلة يسعى الاحتلال الإسرائيلي التموضع فيها وجعلها معزولة عن باقي المناطق والأراضي اللبنانية.. وبذلك يصبح هناك احتلال لمساحات طويلة وكبيرة على الحدود مع فلسطين المحتلة.

وأضاف: طبعا هذا الامر استدعى تصريحا واضحا من خلال رئيس مجلس النواب نبيه بري، عندما تحدث عن أن أي مساعدات يمكن أن تاتي إلى لبنان ستكون مرفوضة إذا كانت مشروطة بموضوع السلاح شمال نهر الليطاني، بالإضافة إلى دعوته إلى أن يكون هذا الأمر موضع إجماع وطني وسيادة من كل اللبنانيين، وذلك بالضغط على الدول الضامنة والراعية.

إقرأوا المزيد.. إقتحامات وحملات دهم واعتقالات في مدن الضفة الغربية + فيديو

وبين أن: هذا ما حمله رئيس الجمهورية جوزيف عون إلى السعودية في زيارته يوم أمس، قبل أن ينتقل إلى القاهرة لحضور القمة العربية، وبالتالي سيكون موضوع التهديدات والتجاوزات والخروقات الإسرائيلية ربما في صلب كلمته، إلى جانب دعوة المجتمع العربي لمؤازرة لبنان.

وأشار إلى أن هذا يأتي بالإضافة إلى الاتصالات التي يجريها وزير الخارجية ورئيس الحكومة مع الجهات النافذة وذات الصلة، لردع والضغط على كيان الاحتلال من قيامه بهكذا أعمال عدوانية.

وأوضح أن هذه المواقف والتطورات تزامنت مع استمرار الخروقات الإسرائيلية بالأمس، حيث كانت هناك عمليات تجريف واسعة من غرب تلة الحمامص باتجاه منطقة تل نحاس، وهذا يعني أن الاحتلال قضم آلاف الأمتار المربعة من الأراضي اللبنانية من سهل الخيام أو سهل بلدة كفر كلا وضمها إلى ما يعرف بالمنطقة العازلة.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..