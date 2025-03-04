شهيد في غارة للاحتلال استهدفت سيارة في رشكنناي جنوب لبنان

العالم - لبنان

وفي وقت سابق، أكدت مصادر لبنانية في الجنوب سقوط إصابات بعد استهداف مسيرة إسرائيلية لسيارة في رشكنناي.

وأمس الإثنين، أصيب أحد المواطنين في بلدة كفركلا الجنوبية بنيران مباشرة من الاحتلال، وذلك أثناء تفقّده منزله قرب بوابة فاطمة.

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ويواصل الاحتلال انتهاكاته لوقف إطلاق النار، والذي دخل حيّز التنفيذ في الـ27 من تشرين الثاني/ نوفمبر 2024 عبر الاعتداءات على المواطنين والقصف على الجنوب والبقاع، مع بقاء احتلاله لـ 5 نقاط لبنانية (تلّة العويضة، جبل بلاط، تلّة اللبونة، تلّة العزية وتلّة الحمامص)، ورفضه الانسحاب منها.