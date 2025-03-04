غزة.. تحدي وصمود في رمضان

العالم – نقطة تواصل

رغم كل الصعاب غزة تستقبل الشهر الفضيل هذا العام بحياة جديدة وأمل لا ينكسر، بين الركام تتجمع العائلات في فطور وسحور جماعي، حيث تتحول كل وجبة إلى لحظة تحدي وصمود، رغم الدمار لازال يحتفلون بالحياة، يشاطرون الأمل ويتشاركون اللحظات المباركة.

شهر رمضان في غزة ليس فقط شهر عبادة بل هو تجديد للحياة وعهد بأن الأمل أقوى من كل شيء، ورغم الدمار الذي خلفته الحرب تفاعل نشطاء في غزة مع شهر رمضان بروح من الإصرار والأمل عبر منصات التواصل الاجتماعي، إستخدموا الهاشتاغات العديدة مثل هاشتاغ #غزة_تصوم_تقاوم_تنتصر و هاشتاغ #رمضان_في_غزة و هاشتاغ #غزة_لن_تنكسر وهاشتاغ #مقاومة_وصيام.

هذه الهاشتاغات طبعا توجه رسالة قوية للعالم أن غزة لا تستسلم مهما كانت الظروف.. النشطاء ركزوا أيضا على نشر الوعي وتضامن المجتمع، ورفعوا من معنويات الناس من خلال رسائل إيجابية ودعوة للوحدة في شهر رمضان في غزة هذا العام.. في فرصة جديدة للثبات والصمود، والتأكيد على أن الأمل لا يزول حتى في أحلك الأوقات.

وعبر منصة إكس كتب "تامر": هذا ليس إفطارا جماعيا بقدر ما هو تأكيد على البقاء رغم المأساة.

وكتب "جابر الحرمي": سلام عليكم بما صبرتم.. يا أهلنا في #غزة العزة.. تقبل الله منكم الجهاد والرباط والثبات والصيام والقيام.. ترجمت في الميدان أن شهر #رمضان شهر الجهاد والانتصار.

من جانبه قال الدكتور أحمد عطوان: غزة فيها حاجة حلوة، أطول إفطار جماعي رغم الدمار، هذه اللقطة هي أفضل دراما رمضان.. صابرون كالجبل الأشم لا ينكسرون.. ثابتون رغم الخراب لا يتراجعون.

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