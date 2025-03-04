السيسي: العدوان على غزة خلف وصمة عار في تاريخ البشرية

العالم - مصر

وفي افتتاح القمة العربية الطارئة حول غزة قال السيسي ان "قمتنا تأتي في خضم أزمة إقليمية بالغة التعقيد، وان منطقتنا تواجه تحديات جساما تكاد تعصف بالأمن والاستقرار الإقليميين".

واشار الى ان العدوان على غزة خلف وصمة عار في تاريخ البشرية عنوانها نشر الكراهية وغياب العدالة، وان "الحرب الضروس" على قطاع غزة استهدفت تدمير سبل الحياة وخيرت أهل غزة بين الفناء والتهجير.

واضاف ان الشعب الفلسطيني ضرب مثالا بالتمسك بالأرض، وعزيمته مثال في الصمود من أجل استعادة الحقوق. مشيرا الى "سعي مصر منذ اليوم الأول للحرب لوقف إطلاق النار بالتعاون مع قطر والأشقاء، والتعاون مع الأشقاء في فلسطين على تشكيل لجنة من الفلسطينيين المستقلين لإدارة قطاع غزة".

وتابع: نعكف على تدريب الكوادر الفلسطينية الأمنية التي ستتولى الأمن في القطاع خلال المرحلة المقبلة. داعيا الى اعتماد خطة بلاده التي تحفظ للشعب الفلسطيني حقه في إعادة بناء وطنه وبقائه على أرضه. كما دعا إلى توجيه الدعم للصندوق الذي سنسعى لإنشائه لتنفيذ هذه الخطة.

اقرا ايضا..انطلاق القمة العربية الطارئة في القاهرة بشأن غزة

وقال علينا جميعا إعلاء رفضنا القاطع للانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون في الضفة الغربية. محذرا من مغبة استمرار الاعتداءات على المسجد الأقصى والمساس بالوضع القائم فيه.

وشدد على انه "لا سلام حقيقيا دون إقامة الدولة الفلسطينية والسلام لا يأتي بالقوة ولا يمكن فرضه عنوة. مضيفا علينا النظر بعين الموضوعية نحو الواقع والتعاطي مع الحقائق".