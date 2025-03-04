حماس تكشف مصير مشاركتها في إدارة قطاع غزة مستقبلا

العالم - فلسطين

وأضاف المتحدث باسم حماس حازم قاسم، في تصريح لوكالة "الأناضول": موقفنا واضح، أي ترتيبات لمستقبل غزة بعد انتهاء العدوان عليه تتم بتوافق وطني، ونحن سنسهل الأمر.

وتابع: ليس بالضرورة أن تكون حماس جزءا من الترتيبات وهي غير معنية بذلك، ولا تريد أن تكون في هذه الترتيبات أصلا.

وأكد على أهمية أن تتم هذه الترتيبات الإدارية بتوافق وطني داخلي، مشددا على أن حركة حماس لن تسمح لأي قوة خارجية بالتدخل.

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كما ذكر أن هذه الترتيبات يجب أن تكون قادرة على "إطلاق عملية إعمار جادة وحقيقية لإنقاذ أهلنا في قطاع غزة من الكارثة التي وقعت بهم مع حرب الإبادة الجماعية".

وأشار إلى أن حماس لن تكون عقبة أمام أي ترتيبات تتم بتوافق وطني وتكون قادرة على إطلاق الإعمار، بعد الدمار الهائل الذي خلفه جيش الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أن الفلسطينيين قادرون على إيجاد مقاربات توافقية بدعم عربي لإنجاز هذا الأمر.

ويأتي تأكيد حماس على مسألة التوافق بشأن أي ترتيبات إدارية لغزة في وقت تنعقد فيه اليوم الثلاثاء القمة العربية الطارئة بشأن غزة.

وفي فبراير الماضي أكدت حماس أنها أبدت أقصى درجات المرونة في صياغة مقاربات سياسية وإدارية لإدارة قطاع غزة ما بعد حرب الإبادة، ومن بين تلك المقاربات "الموافقة على تشكيل حكومة توافق وطني، وكذلك قبولنا الكامل بالطرح المصري بشأن لجنة الإسناد المجتمعي".