غوتيريش: يجب تجنب استئناف الأعمال العدائية في غزة بأي ثمن

العالم - فلسطين

جاء ذلك في كلمة غوتيريش، امام مؤتمر القمة الاستثنائي لجامعة الدول العربية، المقام بالقاهرة، بشأن الوضع في غزة، حيث دعا إلى إطلاق سراح جميع الاسرى فورا ودون شروط وبطريقة كريمة، والإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين وفقا لشروط الصفقة وبطريقة كريمة أيضا.

وشدد على ضرورة إزالة جميع العقبات التي تحول دون إيصال المساعدات المنقذة للحياة في غزة بشكل فعال، وأضاف المساعدات الإنسانية غير قابلة للتفاوض. يجب أن تتدفق دون عوائق. ويجب تمويل الاستجابة بشكل كاف، ويجب حماية المدنيين - بمن فيهم العاملون في المجال الإنساني. ولقد أثبتت الأمم المتحدة وشركاؤها - بمن فيهم الهلال الأحمر المصري - أن الاستجابة التي تتم بتنسيق منها يمكنها أن توفر المساعدة التي يحتاجها الناس، إذا أتيح لها الوصول.

كما دعا الامين العام للمنظمة الاممية "الأطراف"، للتمسك بالتزاماتها وتنفيذها بالكامل؛ محثا الدول الأعضاء على استخدام كل ما لديها من نفوذ لدعم ذلك، خاصة مع مجيء شهر رمضان المبارك.

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وشدد غوتيريش على أن "إنهاء الأزمة الحالية لا يكفي، بل إن هناك حاجة إلى إطار سياسي واضح يرسي الأساس لتعافي غزة وإعادة إعمارها واستقرارها الدائم، ويستند إلى مبادئ القانون الدولي واحترامه".

واضاف يجب أن تظل غزة جزءا لا يتجزأ من دولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية وذات سيادة، دون أي تقليص لأراضيها أو ترحيل قسري لسكانها.

وأضاف أمين عام الأمم المتحدة: يجب أن تكون غزة والضفة الغربية - بما فيها القدس الشرقية - موحدة سياسيا واقتصاديا وإداريا من قبل السلطة الفلسطينية التي تحظى بقبول الشعب الفلسطيني ودعمه. ويجب أن تكون أي ترتيبات انتقالية مصممة لتحقيق حكم فلسطيني موحد ضمن إطار زمني محدود ومتفق عليه، حسب تعبيره.

ورحب غوتيريش بالجهود التي يقودها العرب لحشد الدعم لإعادة إعمار غزة، مؤكدا استعداد الأمم المتحدة للتعاون الكامل في هذا المسعى.

وأضاف: لن يكون هناك مستقبل مستدام لغزة إلا كجزء من دولة فلسطينية قابلة للحياة ولن يكون هناك تعافٍ إلا إذا انتهى الاحتلال. ولن تكون هناك عدالة إلا إذا جرت المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي، ولن تكون هناك إعادة إعمار مستدامة إلا مع أفق سياسي واضح ومحكوم بمبادئ.

وفي الختام شدد غوتيريش على أن "الشعب الفلسطيني له الحق في أن يحكم نفسه بنفسه، وأن يرسم مستقبله ويعيش على أرضه في حرية وأمان".