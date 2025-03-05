واشنطن تصنف رسميا حركة انصار الله منظمة إرهابية أجنبية

العالم - اليمن

وزعم بيان صادر عن الخارجية الأمريكية، أن "أنشطة الحوثيين تشكل تهديداً مباشراً لأمن المدنيين والموظفين الأمريكيين في الشرق الأوسط، كما تعرض سلامة الشركاء الإقليميين واستقرار التجارة البحرية العالمية للخطر"؛ على حد تعبير البيان.

وأشار إلى، أن "الجماعة نفذت منذ عام 2023 مئات الهجمات ضد السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن، بالإضافة إلى استهدافها القوات الأمريكية التي تعمل على حماية حرية الملاحة البحرية".

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كما ادعى البيان، بأن "الحوثيين امتنعوا عن استهداف السفن التي ترفع العلم الصيني، بينما ركزوا هجماتهم على السفن الأمريكية والحليفة، مما أثار تساؤلات حول دوافعهم وعلاقاتهم الإقليمية".

يشار إلى أنّ الهجمات التي نفّذتها صنعاء وتحدّث عنها البيت الأبيض كانت في إطار إسناد غزة لإجبار الاحتلال الإسرائيلي على وقف عدوانه، وكانت تستهدف حصراً السفن التابعة للاحتلال وتلك الداعمة له والمتوجّهة إلى موانئ فلسطين المحتلة.