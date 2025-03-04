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انفجار سيارتين مفخختين في باكستان يسفر عن 9 قتلى بينهم 3 أطفال

انفجار سيارتين مفخختين في باكستان يسفر عن 9 قتلى بينهم 3 أطفال
الثلاثاء ٠٤ مارس ٢٠٢٥ - ٠٧:٠٧ بتوقيت غرينتش

قتل 9 مدنيين على الأقل بينهم 3 أطفال، اليوم الثلاثاء، في هجوم بسيارتين مفخختين شنته مجموعة إرهابية على ثكنة للجيش في شمال غرب باكستان المتاخم لأفغانستان.

العالم - أسيا والباسفيك

وقال مسؤول في الشرطة المحلية: "بعد وقت قصير من تناول وجبة الإفطار، قاد انتحاريان سيارتين محمّلتين بالمتفجرات إلى بوابة ثكنة بانو في ولاية خيبر باختونخوا الجبلية".

وأضاف، أن "البوابة الرئيسية دُمّرت بالكامل وحاول عدد من المهاجمين بعد ذلك اقتحام الثكنة"، موضحا أن "القوات الأمنية الموجودة في المكان ردّت بإطلاق النار".

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وأشار المسؤول ذاته إلى أن "حصيلة القتلى بلغت 9، بينهم 3 أطفال وامرأتان"، موضحًا، أن "الانفجارات ألحقت أضرارًا بما لا يقل عن ثمانية منازل قريبة ومسجد".

وقال مسؤول في الاستخبارات: إن "12 مهاجمًا تابعوا الهجوم، فيما أفاد المسؤول في الشرطة بأنّ ستة منهم قُتلوا، إضافة إلى الانتحاريين الاثنين".

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