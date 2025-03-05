التعاون في مجال النقل الجوي بين إيران وروسيا يدخل حيز التنفيذ

العالم - إيران

والتقى مساعد وزير الطرق وبناء المدن ورئيس منظمة الطيران المدني الايراني حسين بورفرزانه الذي يزور روسيا على رأس وفد، صباح اليوم الثلاثاء مع نائب وزير النقل للشؤون الجوية "باتشكين" حيث ناقشا القضايا في مجال الطيران ومعايير الطيران.

وفي هذا الاجتماع الذي استمر ساعتين وحضره مسؤولون من منظمة الطيران المدني الإيرانية والروسية، تقرر متابعة تحويل مذكرة التفاهم إلى اتفاقية في مجال تأهيل الطيران، التي تم توقيعها قبل فترة، ووضع الخطط اللازمة لتوسيع هذا التعاون إلى مستويات أعلى.

وتم الاتفاق أيضًا على متابعة القضايا في مجال تأهيل الطيران من خلال نائب وزير النقل الروسي للشؤون الجوية لرفع مستوى اتفاقية التعاون إلى المستوى النوعي والتنفيذي.

تجدر الإشارة إلى أن التنسيق بشأن اتخاذ المواقف الداعمة من قبل الجانبين في المنتديات الدولية للطيران وتوحيد المعايير بين الطرفين كان من المواضيع الأخرى التي نوقشت في هذا الاجتماع.