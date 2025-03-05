كندا تفرض رسوما جمركية بنسبة 25% على واردات أميركية

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وجاء إعلان ترودو خلال مؤتمر صحفي بعد ساعات فقط من فرض ترامب رسوما جمركية بنسبة 25% على واردات من المكسيك وكندا.

وأضاف ترودو في بيان: "لن تترك كندا هذا القرار غير المبرر دون رد".

وأوضح أن الرسوم الكندية ستظل سارية حتى يتم إلغاء الإجراءات التجارية الأميركية، مضيفا، "إذا لم تتوقف الرسوم الأميركية، فنحن نجري مناقشات نشطة ومستمرة مع المقاطعات والأقاليم لاتخاذ تدابير غير جمركية إضافية".

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وحث ترودو الإدارة الأميركية على إعادة النظر في رسومها الجمركية، مؤكدا أن كندا "تظل ثابتة" في الدفاع عن اقتصادها ووظائفها وعمالها.

وقال ترودو: "الرسوم الجمركية ستعطل علاقة تجارية ناجحة للغاية، كما أنها ستنتهك الاتفاقية التجارية ذاتها التي تفاوض عليها الرئيس ترامب خلال ولايته السابقة".

ترامب يهدد كندا ويسخر من ترودو

هذا وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب كندا بمزيد من التصعيد في الحرب التجارية، بعد فرض واشنطن رسوما بنسبة 25 % على الواردات من الدولة المجاورة.

وسخر ترامب مجددًا من رئيس وزراء كندا واصفًا إياه بـ "الحاكم ترودو"، في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، ليحط من قدر كندا ويصفها بأنها ولاية أمريكية.

وكتب ترامب: "من فضلكم اشرحوا لترودو حاكم كندا، أنه عندما يفرض رسومًا انتقامية على الولايات المتحدة، سترتفع الرسوم التبادلية على الفور بنفس القدر!".