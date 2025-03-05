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الجزائر تتحرك لعقد اجتماع عربي بشأن فلسطين عقب عيد الفطر

الجزائر تتحرك لعقد اجتماع عربي بشأن فلسطين عقب عيد الفطر
الأربعاء ٠٥ مارس ٢٠٢٥ - ٠١:٠٢ بتوقيت غرينتش

كشفت مصادر دبلوماسية عربيةعن دعوة الجزائر لاجتماع عربي موسّع للدول المعنية بالقضية الفلسطينية عقب عيد الفطر، بهدف صياغة رؤية تضمن مشاركة الأطراف العربية الفاعلة كافة في جهود حلّ الأزمة في غزة وتفعيل المبادرة العربية للسلام والعمل على تحريك حل الدولتين.

العالم - الجزائر

ويأتي ذلك في وقت غاب فيه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن القمة "غير العادية" المنعقدة في القاهرة الثلاثاء، اعتراضاً على ما وصف بـ"الاختلالات والنقائص التي شابت المسار التحضيري لها، واحتكار هذا المسار من قبل مجموعة محدودة من الدول العربية".

ونقلت الوكالة الجزائرية عن مصدر مسؤول أن "الجزائر تحتج لانفراد دول عربية وحدها بإعداد مخرجات القمة دون أدنى تنسيق مع بقية الدول". في مقابل ذلك كشف مصدر دبلوماسي مصريأن المقترح الذي تتضمنه الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة، بدعوة مجلس الأمن لنشر قوات دولية لحفظ السلام في غزة والضفة تشمل نشر تلك القوات على الحدود بين مصر وقطاع غزة في الشريط المعروف بمحور صلاح الدين (فيلادلفي)، ومناطق التماس بين قطاع غزة ومستوطنات الغلاف.

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وبحسب المصدر نفسه، فإن المقترح المصري في هذا الصدد يراعي الحجج والملاحظات الإسرائيلية المتعلقة بنزع سلاح المقاومة في غزة لضمان عدم تهديد القطاع لأمن إسرائيل مجدداً، وكذلك مراعاة موقف المقاومة المتمسك بعدم التخلي عن السلاح قبل إقامة الدولة الفلسطينية. وشدد على أن القاهرة تُلقي بالكرة في ملعب مجلس الأمن والإدارة الأميركية، إذا كان المجتمع الدولي وواشنطن جادين في التوصل إلى حلول حقيقية وليس التهام الأراضي الفلسطينية لصالح إسرائيل فقط.

في مقابل ذلك علق مصدر مسؤول في حماس على المقترح بدعوة نشر قوات حفظ سلام في غزة بالتشديد على اعتبار سلاح المقاومة خطاً أحمراً لا يمكن المساس به بدعوى إعادة الإعمار طالما أنه لم تتم إقامة الدولة الفلسطينية. وقال المصدر، إنه في حال الحديث عن قوات تكون مهمتها حفظ السلام والتأكد من عدم شن هجمات من جانب المقاومة حال التوصل لاتفاقات واضحة فإن هذا الأمر سيكون خاضعاً للنقاش حال اقتصرت مهمة تلك القوات على المراقبة فقط، وليس التدخل في أي مهام أمنية بالقطاع، أو أن يكون ضمن أعمالها العمل على تقويض، أو نزع سلاح المقاومة.

* العربي الجديد

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