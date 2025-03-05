مظاهرة في جامعة أمريكية ضد استضافة نفتالي بينت

العالم - الاحتلال

وذكرت صحيفة "ذا كولومبيا سبيكتاتور" أن كلا من "كولومبيا/بارنارد هليل"، ومعهد الشؤون الدولية والعامة للسياسة العالمية، ومركز كرافت لحياة الطلاب اليهود شاركوا في استضافة بينيت في هذا الحدث، الذي أدارته عميدة المعهد كيرين ياري-ميلو.

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وقامت مجموعات مثل "كولومبيا جامعة للتصرف ضد الفصل العنصري"، وفرع كولومبيا لمنظمة "اليهود من أجل السلام"، وائتلاف كولومبيا للتضامن مع فلسطين بالترويج للاحتجاج، حيث أصدرت مجموعة "يهود كولومبيا من أجل وقف إطلاق النار" بيانا على قبل الحدث تدين فيه "المشروع السياسي لنفتالي بينيت".

ووفقا للصحيفة وصلت الشرطة إلى المكان لمنع دخول المحتجين.