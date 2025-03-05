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لابيد لنتنياهو: حان الوقت لتستيقظ وتعتذر وتتحمل المسؤولية!

لابيد لنتنياهو: حان الوقت لتستيقظ وتعتذر وتتحمل المسؤولية!
الأربعاء ٠٥ مارس ٢٠٢٥ - ٠٨:٢١ بتوقيت غرينتش

قالت مصادر عبرية اليوم الأربعاء 5 مارس 2025، إن زعيم المعارضة يائير لابيد قد دعا رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو للاعتذار، وذلك بعد صدور نتائج تحقيق أجراه جهاز الأمن العام (الشاباك) بشأن أحداث 7 أكتوبر.

العالم-الاحتلال

وقال "إن نتنياهو يحاول إلقاء اللوم على الآخرين".

وتوجه بالسؤال إلى نتنياهو: "ألم يوقظوك حتى عندما حذرتك المواد الاستخباراتية من الكارثة؟".."إسرائيل مستيقظة منذ 515 يوما، ولا زال لدينا رهائن (أسرى) في غزة. حان الوقت لتستيقظ وتعتذر وتتحمل المسؤولية. لقد حدث ذلك في ولايتك".

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وكشف جهاز الشاباك أمس، في تحقيقاته الداخلية عن سلسلة إخفاقات استراتيجية أدّت إلى العجز عن التنبؤ بعملية السابع من أكتوبر. وأقرّ الجهاز بأنه فشل على مدى سنوات في كشف خطة حماس الهجومية، رغم توافر مؤشرات خطيرة.

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