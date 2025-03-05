المعرض الدولي للقرآن الكريم ينطلق اليوم بطهران

العالم - ايران

وتقام الدورة الثانية والثلاثين لمعرض القرآن الكريم اعتبارا من اليوم الأربعاء ولمدة 12 يوما تحت شعار "القرآن منهج الحياة" في مصلى الإمام الخميني (رض) بطهران.

وقال رئيس معرض القرآن الكريم في طهران، "حميدرضا ارباب سليماني": تبدأ الدورة الـ 32 من المعرض الدولي للقرآن الكريم في 5 مارس الجاري، وستستمر حتى 16 منه في مصلى الامام الخميني (رض) وسط العاصمة الايرانية طهران ويمكن للراغبين زيارة المعرض من الساعة 16 حتى 23 في أيام الأسبوع العادية ومن 14 حتى 23 في عطلات نهاية الأسبوع.

واوضح أرباب سليماني إن شعار هذا المعرض هو "القرآن منهج الحياة"، ويتناول محاور مهمة، في مقدمتها الأسرة والطفل والناشئة وقال: من ميزات المعرض هذا العام تواجد المؤسسات الثقافية والشعبية كما ستشارك 15 منظمة ومؤسسة حكومية وأكثر من 120 دار نشر دينية تعرض 4300 عنوان كتاب، وستتم ازاحة الستار عن 9 أعمال جديدة متعلقة بموضوع القرآن الكريم، كما ستكون لدينا 58 جلسة متخصصة و26 لقاء قرآنيا.

وفي إشارته إلى القسم الدولي من المعرض، قال: ان "15 دولة إسلامية ستكون حاضرة هذه المرة، ومن المؤكد أن ضيوفاً خاصين سيأتون معهم".وسيقام حفل تكريم لخدام القرآن الكريم في الأيام الأخيرة للمعرض بحضور رئيس الجمهورية.