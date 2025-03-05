مجلس الدولة الفرنسي يصدق على قرار مثير للجدل بشأن الحجاب

العالم-اوروبا

وذكرت وسائل إعلام محلية، الأربعاء، أن مجلس الدولة ناقش الاعتراض على قرار سابق صادر عن الرابطة الوطنية للمحامين في فرنسا.

وأضافت أن مجلس الدولة صدق على القرار الذي يمنع ارتداء مختلف الرموز المميزة للعاملين في سلك المحاماة، بما في ذلك الحجاب.

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وفي سبتمبر/ أيلول 2023، وافقت الرابطة الوطنية الفرنسية للمحامين على مقترح يقضي بمنع المحامين من ارتداء أي رموز مميزة خلال عملهم.

وإثر ذلك، تقدمت نقابة المحامين الفرنسية باعتراض لمجلس الدولة، بدعوى أن القرار ينتهك استقلالية المحامين.