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إدارة ترامب توقف قنوات الاستخبارات مع كييف

إدارة ترامب توقف قنوات الاستخبارات مع كييف
الأربعاء ٠٥ مارس ٢٠٢٥ - ٠٦:١٤ بتوقيت غرينتش

أفادت صحيفة "فاينانشيال تايمز" نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن الولايات المتحدة أوقفت تقديم المعلومات الاستخباراتية لنظام كييف.

العالم - الأميركيتان

وأضافت الصحيفة: "واشنطن جمدت قنوات الاستخبارات مع أوكرانيا لكنها لا تزال تقدم معلومات استخباراتية عن روسيا وأوكرانيا لحلفائها، بمن فيهم بريطانيا".

وفي وقت سابق، كتبت صحيفة "الديلي ميل" أن البيت الأبيض منع بريطانيا من مشاركة بيانات الاستخبارات الأمريكية مع كييف بعد أن علقت الولايات المتحدة المساعدات العسكرية لأوكرانيا.

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وذكرت قناة "فوكس نيوز" نقلا عن مسؤول كبير في البيت الأبيض أن الولايات المتحدة ستوقف الإمدادات إلى كييف حتى يتأكد الرئيس ترامب من أن أوكرانيا ملتزمة بالسلام.

وأعلن رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك أن المطار العسكري في رزيسزو، وهو المحور الرئيسي لإرسال الأسلحة والمساعدات الإنسانية إلى كييف من الولايات المتحدة، توقف عن العمل في البلاد.

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