الخارجية الإيرانية ترد بحزم على الادعاءات البريطانية

العالم - ايران

وشدد المتحدث باسم الخارجية على التزام إيران بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، لا سيما احترام السيادة المتبادلة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، إلى جانب الامتثال للقوانين والأنظمة الدولية.

كما اعتبر أن المزاعم البريطانية بشأن تهديد إيران للأمن الداخلي لبريطانيا لا تفتقر فقط إلى الأساس، بل تعد أيضًا نوعًا من الإسقاط المتعمد من جانب طرفٍ له تاريخ طويل وسجل حافل بالتدخلات الضارة ضد الشعب الإيراني.



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وأضاف أن بريطانيا، رغم ماضيها السلبي، لا تزال توفر الدعم والملاذ للعناصر والجماعات الإرهابية المناهضة لإيران.

ونصح بقائي المسؤولين البريطانيين بالتخلي عن سياساتهم العدائية والاتهامات التي لا تستند إلى دليل ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، داعيًا إياهم إلى وقف سياساتهم الخاطئة ضد الشعب الإيراني والكف عن دعم وتشجيع الإرهاب.