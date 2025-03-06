مدفيديف: ماكرون سيختفي إلى الأبد في مايو 2027 ولن يفتقده أحد

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وكتب مدفيديف في حسابه على منصة "إكس" باللغة الإنجليزية: "لكن 'ماكرون' نفسه لا يشكل تهديدا كبيرا. سيختفي إلى الأبد في موعد لا يتجاوز 14 مايو 2027. ولن يفتقده أحد".

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء الأربعاء، أنه قرر بدء مناقشة استخدام الأسلحة النووية الفرنسية لتشكيل مظلة نووية لحماية الاتحاد الأوروبي بأكمله.

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وأضاف أن "روسيا أصبحت تشكل تهديدا لفرنسا وأوروبا ككل"، مشيرا إلى أن "موسكو تشكل تهديدا في الجو، وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، وفي الفضاء الإلكتروني"، حسب رأيه. كما قال الرئيس الفرنسي إن فرنسا ستجمع رؤساء الأركان العامة لعدة دول لمناقشة نشر محتمل لقوات أوروبية في أوكرانيا.

يذكر أن ولاية ماكرون الثانية كرئيس لفرنسا ستنتهي في أيار/مايو 2027.