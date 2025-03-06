الخميس ٠٦ مارس ٢٠٢٥
٠٨:١٨ GMT
فارسی
البث المباشر

ردا على تصريحاته بشأن "التهديد الروسي"

مدفيديف: ماكرون سيختفي إلى الأبد في مايو 2027 ولن يفتقده أحد

مدفيديف: ماكرون سيختفي إلى الأبد في مايو 2027 ولن يفتقده أحد
الخميس ٠٦ مارس ٢٠٢٥ - ٠٥:٤٧ بتوقيت غرينتش

علق نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف على تصريحات رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون حول "التهديد الروسي"، مشيرا إلى أن الأخير لا يشكل تهديدا وسيختفي إلى الأبد بعد انتهاء ولايته في مايو 2027، ولن يفتقده أحد.

العالم - اوروبا

وكتب مدفيديف في حسابه على منصة "إكس" باللغة الإنجليزية: "لكن 'ماكرون' نفسه لا يشكل تهديدا كبيرا. سيختفي إلى الأبد في موعد لا يتجاوز 14 مايو 2027. ولن يفتقده أحد".

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء الأربعاء، أنه قرر بدء مناقشة استخدام الأسلحة النووية الفرنسية لتشكيل مظلة نووية لحماية الاتحاد الأوروبي بأكمله.

اقرأ ايضا.. موسكو تحذر من مؤامرة عالمية تحاك ضد ترامب في أوروبا!

وأضاف أن "روسيا أصبحت تشكل تهديدا لفرنسا وأوروبا ككل"، مشيرا إلى أن "موسكو تشكل تهديدا في الجو، وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، وفي الفضاء الإلكتروني"، حسب رأيه. كما قال الرئيس الفرنسي إن فرنسا ستجمع رؤساء الأركان العامة لعدة دول لمناقشة نشر محتمل لقوات أوروبية في أوكرانيا.

يذكر أن ولاية ماكرون الثانية كرئيس لفرنسا ستنتهي في أيار/مايو 2027.

روابط ذات صلة

البنتاغون يوقف جميع المساعدات العسكرية لأوكرانيا

عندما يكون الأمن مستوردا.. أوكرانيا مثالا