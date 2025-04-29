شاهد تل أبيب تخفّض مطالبها وتطالب بالإفراج عن 11 أسيرا لدى حماس 

العالم – خاص بالعالم

صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" قالت إن تل أبيب خفضت قليلا من مطالبها السابقة بالإفراج عن11 من أسراها لدى المقاومة الفلسطينية في غزة، بينما أعلنت حركة حماس استعدادها لإطلاق 5 أسرى أحياء فقط.



تسريبات الصحيفة الاسرائيلية تاتي في وقت عرضت مصر اقتراحا جديدا من شأنه إطلاق سراح ثمانية اسرى أحياء في اطار مساعيها للوصول إلى حل وسط بين الجانبين.

كما تضمن العرض الجديد الإفراج عن الرهائن الأحياء خلال الأسبوعين الأولين من وقف إطلاق النار الذي يستمر 45 يوما، عرض يتضارب مع مطلب حماس بأن تتم عمليات الإفراج بشكل دوري خلال مدة الهدنة.



كما يسعى الاقتراح الإسرائيلي إلى خفض نسبة السجناء الفلسطينيين بمن فيهم من يقضون أحكاما بالسجن المؤبد الذين سيتم إطلاق سراحهم مقابل كل رهينة.



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حركة حماس تمسكت بموفقها المتمثل بإطلاق سراح الأسرى مقابل وقف العدوان وقالت الحركة في بيان أن كل يوم تأخير يعني مزيدا من القتل للمدنيين الفلسطينيين العزل ومصيرا مجهولا لأسرى الاحتلال، وشددت على أن أطفال غزة وأسرى الاحتلال ضحايا طموحات نتنياهو للبقاء في الحكم وللهروب من المحاكمة.



بدوره كشف قيادي في حماس في تصريح صحفي إن الحركة لم تتلقَّ أي عروض جديدة لوقف إطلاق النار مشيرا الى ان الحركة وافقت على آخر مقترح تسلّمته من الوسطاء قبل عيد الفطر المبارك.

ومنذ ذلك الحين لم تُعرَض عليها أي مقترحات جديدة.لافتا أن الحركة منفتحة على أي مقترحات جديدة من شأنها تحقيق وقف لإطلاق النار، وانسحاب قوات الاحتلال، وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.

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