الموريتانيون ينظمون وقفة إحتجاجية ضد حرب الإبادة في غزة

العالم – خاص بالعالم



الوقفة الاحتجاجية شاركت فيها هيئات و تشكلات صحفية و جمعوية عديدة عبرت عن تنديدها وشجبها لصمت القوى العالمية متهمة إياها بدعم الاحتلال .



وقال شيخ موريتاني:" حدثونا، جزاهم الله خيراً، عما تفعله مثل هذه الوقفات في نفوسهم وفي معنوياتهم عندما يرون بلداً مثل موريتانيا في أقصى الدنيا تنتفض رجاله ونساؤه وعلماؤه وعوامه وصغاره وكباره مناصرةً ومؤازرةً له".

شاهد أيضا.. منظمات أهلية: غزة تدخل حالة مجاعة والكارثة الانسانية تتفاقم



وطالب المحتجون بقطع العلاقات مع الولايات المتحدة الآمريكية وكل داعمي الكيان الصهيوني في حرب الإبادة و التجويع التي يشنها على الفلسطينيين في قطاع غزة.



كما دعوا لمواصلة حملات الإسناد للمقاومة من خلال التبرع و المقاطعة التجارية.



بأعلى صوتهم ندد الموريتانيون بتجويع و حصار و تشريد و قتل الفلسطينيين مطالبين بوقف فوري لهذه الحرب التي لاتبقي و لا تذر

التفاصيل في الفيديو المرفق ...